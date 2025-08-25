VIDEO Ludi derbi u Newcastleu: Klinac (16) je Liverpoolu donio pobjedu golom u 100. minuti

U posljednjem susretu 2. kola engleskog nogometnog prvenstva Liverpool je na St. James' Parku pred 52.300 gledatelja pobijedio Newcastle United 3-2 golom u desetoj minuti nadoknade.

Sjajnu utakmicu odigrali su Newcastle i Liverpool. Gosti su vodili 2-0, imali su i cijelo drugo poluvrijeme i igrača više, no domaćin je uspio izjednačiti. Ipak, u desetoj minuti nadoknade "Redsi" su izborili pobjedu. Bila je to utakmica visokih tenzija koja je svoj uvod imala izvan terena. Naime, gotovo cijelo ljeto traje saga oko prelaska napadača Alexandera Isaka iz redova "svraka" u tabor "redsa".

Liverpool ga želi pod svaku cijenu, Šveđanin također želi preseliti na Anfield, međutim Newcastle ga ne želi pustiti samo tako. Engleski mediji navode kako je Newcastle odbio posljednju ponudu od čak 125 milijuna eura. Isak je navodno bijesan, što i potvrđuje njegova nedavna objava na društvenim mrežama u kojoj je optužio Newcastle da je prekršio obećanja. No klub sa St. James Parka ne popušta i prema pisanju engleskih medija traži 177 milijuna eura.

Domaćin je čvrsto ušao u susret. Pritisnuo je Liverpool koji se teškom mukom branio. Međutim, nije uspio kapitalizirati svoju dominaciju. Gosti su iz prve ozbiljnije situacije poveli, u 35. minuti je Ryan Gravenberch sjajnim prizemnim udarcem sa 20-tak metara pogodio za gostujućih 1-0.

Novi problemi za Newcastle stigli su u posljednjim trenucima prvog dijala kada je Anthony Gordon zaradio crveni karton zbog oštrog prekršaja na Virgilu van Dijku.

Liverpool je povećao prednost u 23. sekundi nastavka, a brzu kontru je u pogodak pretvorio Hugo Ekitike. Činilo se tada kako je pitanje pobjednika razriješeno. Liverpool je imao 2-0 i igrača više. Međutim, domaćin se nije predavao i u 57. minuti Bruno Guimaraes je smanjio na 1-2. Sjajna igra domaćina u nastavku isplatila se u 88. minuti kada je William Osula jedno dugačko proigravanje vratara Nicka Popea pretvorio u gol izazvavši ludnica na St James Parku.

Kada se već činilo kako će susret završiti bez pobjednika, Rio Ngumoha je u desetoj minuti nadoknade zabio za pobjedu gostiju. Mladi 16-godišnji napadač Liverpoola ušao je u igru tri minute ranije i u svom debiju u Premier ligi zabio sjajn gol.

Liverpool je ovom pobjedom produžio ligaški niz bez poraza protiv Newcastle Unitedana 18 utakmica ostvarivši 13 pobjeda i pet remija. Zadnji ligaški poraz "Redsi" su od "Svraka" doživjeli u prosincu 2015.

"Redsi" su u ovoj utakmici postavili i novi klupski rekord - zabili su pogodak na 22. uzastopna ligaška gostovanja. Posljednji put kada nisu uspjeli zabiti u gostima bilo je to u travnja 2024. protiv Evertona. Na ljestvici sa po šest bodova vode Arsenal, Tottenham i Liverpool.

REZULTATI - 2. kolo: Newcastle United - Liverpool 2-3 (Guimaraes 57, Osula 88 / Gravenberch 35, Ekitike 46, Ngumoha 90+10) U nedjelju: Crystal Palace - Nottingham Forest 1-1 (Sarr 37 / Hudson-Odoi 57) Everton - Brighton 2-0 (Ndiaye 23, Garner 52) Fulham - Manchester United 1-1 (Rowe 73 / Muniz 58-ag) Subota: Manchester City - Tottenham 0-2 (Johnson 35, Palhinha 45+2) Bournemouth - Wolverhampton 1-0 (Tavernier 4) Brentford - Aston Villa 1-0 (Ouattara 13) Burnley - Sunderland 2-0 (Cullen 47, Anthony 89) Arsenal - Leeds United 5-0 (Timber 34, 56, Saka 45+1, Gyokeres 48, 90+5-11m) U petak: West Ham United - Chelsea 1-5 (Paqueta 6 / Joao Pedro 15, Pedro Neto 23