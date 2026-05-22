VIDEO Ludnica na Poljudu! Evo kako je Vukovar šokirao Hajduk pa Splićani došli do preokreta

U zadnjem 36. kolu domaćeg nogometnog prvenstva sastaju se Hajduk i Vukovar. Utakmica nema veliki rezultatski značaj s obzirom na to da će Hajduk sezonu završiti na drugom mjestu, a Vukovarci se opraštaju od HNL-a. Splićani na poluvremenu vode 3-2.

Hajduk i Vukovar sastali se u 36. kolu SuperSport HNL-a

U prvom poluvremenu na Poljudu je pala golijada. Vukovar je šokirao domaćine već u 2. minuti golom Banovca. Gonzalez je krenuo u akciju i dodao do Banovca na lijevo krilo koji se odmah odlučio na šut desnom nogom i zatresao mrežu Splićana. Vodstvo je trajalo samo sedam minuta jer je u 9. minuti izjednačio Brajković.

Almena je s desne strane započeo akciju, dodao je na Hodaka koji mu je vratio loptu, a onda se ukazao Brajković koji s ruba šesnaesterca poslao visoku loptu i zatresao mrežu Đakovića.

Šego je u 15. minuti zabio za 2-1 Hajduka nakon što je Almena izveo korner. Samo četiri minute nakon, Gurlica je ekspresno izjednačio. Gonzalez je izveo slobodni udarac, a Gurlica je poslao loptu u mrežu! To mu je prvi gol ove sezone u HNL-u.

U 26. minuti strijelac je još jednom bio Šego koji je zabio za drugo vodstvo Splićana na utakmici. Akciju je s lijeve strane započeo Huram, a onda je lopta došla do Šege na pet metara i Đaković se nije snašao. Šegi je ovo bio 13. gol sezone u domaćem prvenstvu.

Utakmica je još u tijeku...