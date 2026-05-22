Obavijesti

Sport

Komentari 7
GOLIJADA U PRVOM DJELU

VIDEO Ludnica na Poljudu! Evo kako je Vukovar šokirao Hajduk pa Splićani došli do preokreta

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Ludnica na Poljudu! Evo kako je Vukovar šokirao Hajduk pa Splićani došli do preokreta
Foto: MAXSport/Hrvatski Telekom

Golijada na Poljudu! Hajduk i Vukovar priredili pravu dramu: već pet golova u poluvremenu. Raspucane su obje momčadi u zadnjoj utakmici sezone

Admiral

U zadnjem 36. kolu domaćeg nogometnog prvenstva sastaju se Hajduk i Vukovar. Utakmica nema veliki rezultatski značaj s obzirom na to da će Hajduk sezonu završiti na drugom mjestu, a Vukovarci se opraštaju od HNL-a. Splićani na poluvremenu vode 3-2. 

Hajduk i Vukovar sastali se u 36. kolu SuperSport HNL-a
Hajduk i Vukovar sastali se u 36. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

U prvom poluvremenu na Poljudu je pala golijada. Vukovar je šokirao domaćine već u 2. minuti golom Banovca. Gonzalez je krenuo u akciju i dodao do Banovca na lijevo krilo koji se odmah odlučio na šut desnom nogom i zatresao mrežu Splićana. Vodstvo je trajalo samo sedam minuta jer je u 9. minuti izjednačio Brajković

Almena je s desne strane započeo akciju, dodao je na Hodaka koji mu je vratio loptu, a onda se ukazao Brajković koji s ruba šesnaesterca poslao visoku loptu i zatresao mrežu Đakovića.

Šego je u 15. minuti zabio za 2-1 Hajduka nakon što je Almena izveo korner. Samo četiri minute nakon, Gurlica je ekspresno izjednačio. Gonzalez je izveo slobodni udarac, a Gurlica je poslao loptu u mrežu! To mu je prvi gol ove sezone u HNL-u. 

U 26. minuti strijelac je još jednom bio Šego koji je zabio za drugo vodstvo Splićana na utakmici. Akciju je s lijeve strane započeo Huram, a onda je lopta došla do Šege na pet metara i Đaković se nije snašao. Šegi je ovo bio 13. gol sezone u domaćem prvenstvu.

Sve golove pogledajte OVDJE.

Utakmica je još u tijeku...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
Vatrena Nizozemka parira Jutti na utrkama, ali i u tangicama
FOTO: ŽESTOKE SUPARNICE

Vatrena Nizozemka parira Jutti na utrkama, ali i u tangicama

Ledena kraljica sprinta, Femke Kok, ruši granice brzog klizanja! Ova 25-godišnja Nizozemka iz Frieslanda dominira na 500 metara, srušila je svjetski rekord i postala trostruka svjetska prvakinja. Rivalstvo s Juttom Leerdam gura ih do vrha, a njezina priča o tremi i prizemljenosti inspirira. Tko je ova senzacija brzog klizanja?
I mali Dudu zabija za Hrvatsku. 'Povukao je tatin gen strijelca!'
TALENTIRANI MATHEUS EDUARDO

I mali Dudu zabija za Hrvatsku. 'Povukao je tatin gen strijelca!'

Matheus je pravi napadač, ima velik potencijal, bio je jako motiviran protiv Brazila, objašnjava za 24sata njegov trener u reprezentaciji U-15 Sreten Ćuk koji je trenirao i Danija Olma, Josipa Brekala i Bornu Sosu
FOTO Fatalnu Bosanku uhvatili kako se skida na plaži Cannesa. Ljubi najboljeg tenisača svijeta
UŽIVANJE U FRANCUSKOJ

FOTO Fatalnu Bosanku uhvatili kako se skida na plaži Cannesa. Ljubi najboljeg tenisača svijeta

Dok Sinner osvaja teniske terene, ona je zvijezda Cannesa: Laila Hasanović je glamurozna djevojka koja je osvojila srce broja jedan. Odlučila se odmarati na prekrasnoj plaži

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026