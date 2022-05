VIDEO Ludnica na presici nakon finala: Igrači zalijevali Valdasa pivom pa zapjevali Ivčićev hit

Trener Hajduka Valdas Dambrauskas nerijetko je spominjao atmosferu oko Poljuda, ljubav navijača i zajedništvo u Splitu, no ovakav spektakl teško da je mogao zamisliti! 'Bili' su nakon devet godina dočekali trofej i u stilu ga proslavili...

POGLEDAJTE VIDEO: Slavlje na splitskoj rivi

- Ova noć pripada Dalmaciji i Splitu, moram ići - govorio je trener Hajduka dok su navijači uletjeli u kadar i bacali ga u zrak uz pjesmu "Dalmatinac sam".

No, to je bio tek početak ludila. Morao je Dambrauskas još neko vrijeme ostati 'hladan' i smiren jer je morao odraditi i presicu, no kako se 'približavala' pjesma, jasno je bilo da ona ne može proći u službenom tonu. Josip, Vuković, Lukas Grgić, Nikola Katić i dvostruki strijelac Dario Melnjak dotrčali su do svog trenera zalijevajući ga pivom i pjevajući "Večeras je naša fešta". Trener se pridružio igračima nakon čega je morao odraditi svoju dužnost.

- Povezanost s navijačima je nevjerojatna. Njihov moto 'Hajduk živi vječno' nije bezveze. Ova noć je posebna. Strast Dalmacije je nevjerojatna, ovo je posebno. Nikad nisam bio na ovakvom slavlju u životu, ali to je i velika odgovornost jer moramo nastaviti razveseljavati naše navijače - rekao je presretni Dambrauskas.

Ludnicu na presici nakon finala Kupa možete pogledati OVDJE

Inače, bio je ovo njegov 11. trofej u karijeri. Jedan je osvojio s latvijskim RFS-om, dva s Ludogorecom i sedam sa Žalgirisom. Sljedeći će imati priliku osvojiti hrvatski Superkup, 9. svibnja kada će Hajduk, kao osvajač Kupa, odmjeriti snage s prvakom Hrvatske, Dinamom.

Najčitaniji članci