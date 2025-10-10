VIDEO Luka Dončić isprobao ljuti umak pa opsovao na hrvatskom

StartFragment Luka Dončić gostovao je u emisiji "Hot Ones" gdje poznate osobe isprobavaju ljutu hranu. Iako je slovenski košarkaš ranije priznao da ne voli ljutu hranu, svejedno je testirao neka od jela koja su mu priredili voditelji.

Primjerice, probao je umak Da Bomb koji je jako ljut i nasmijao reakcijom sveprisutne.

- U pi... materinu - rekao je Dončić pa pokrio usta rukom kad je shvatio što je rekao pred kamerama.

Foto: BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

- Ajme meni, Isuse Bože. Dobro sam - dodao je Slovenac.

Foto: BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Dončić čeka početak nove NBA sezone gdje igra za LA Lakerse zajedno s LeBronom Jamesom. Na nedavno završenom EuroBasketu sa Slovenijom je ispao u četvrtfinalu od Njemačke.

EndFragment