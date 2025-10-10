Obavijesti

Sport

Komentari 5
OMAKLO MU SE

VIDEO Luka Dončić isprobao ljuti umak pa opsovao na hrvatskom

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Luka Dončić isprobao ljuti umak pa opsovao na hrvatskom
3
Foto: Screenshot/X

Dončić čeka početak nove NBA sezone gdje igra za LA Lakerse zajedno s LeBronom Jamesom. Na nedavno završenom EuroBasketu sa Slovenijom je ispao u četvrtfinalu od Njemačke

StartFragment Luka Dončić gostovao je u emisiji "Hot Ones" gdje poznate osobe isprobavaju ljutu hranu. Iako je slovenski košarkaš ranije priznao da ne voli ljutu hranu, svejedno je testirao neka od jela koja su mu priredili voditelji.

Primjerice, probao je umak Da Bomb koji je jako ljut i nasmijao reakcijom sveprisutne.

- U pi... materinu - rekao je Dončić pa pokrio usta rukom kad je shvatio što je rekao pred kamerama.

FIBA EuroBasket 2025: Deutschland - Slowenien; 10.09.2025
Foto: BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

- Ajme meni, Isuse Bože. Dobro sam - dodao je Slovenac.

FIBA EuroBasket 2025: Deutschland - Slowenien; 10.09.2025
Foto: BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Dončić čeka početak nove NBA sezone gdje igra za LA Lakerse zajedno s LeBronom Jamesom. Na nedavno završenom EuroBasketu sa Slovenijom je ispao u četvrtfinalu od Njemačke.

EndFragment

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
FOTO Zavirite u Modrićeve luksuzne vile: Za penthouse u srcu Zagreba platio 1,4 mil. €
SAMO LUKSUZ

FOTO Zavirite u Modrićeve luksuzne vile: Za penthouse u srcu Zagreba platio 1,4 mil. €

Modrićev se penthouse u Zagrebu sastoji od tri spavaće sobe, tri kupaonice i WC-a, velikog dnevnog prostora s boravkom, blagovaonicom i kuhinjom od 72 kvadrata
Hrvatska ispala iz prvog bubnja ždrijeba za Svjetsko prvenstvo. Evo kako se tamo može vratiti
MRTVA TRKA IDE DALJE

Hrvatska ispala iz prvog bubnja ždrijeba za Svjetsko prvenstvo. Evo kako se tamo može vratiti

Dalić slavi 100. utakmicu, ali pravo veselje dolazi uz plasman na SP! Remi s Češkom diže šanse "vatrenih" na 99,7%! Čeka se pobjeda protiv Gibraltara i Farskih Otoka za siguran prolaz
Češka - Hrvatska 0-0: 'Vatreni' se 'nulom' približili Mundijalu!
UZ SJAJNO NAVIJANJE

Češka - Hrvatska 0-0: 'Vatreni' se 'nulom' približili Mundijalu!

U nedjelju 12. listopada Hrvatska će u Varaždinu igrati protiv Gibraltara. Nakon toga još ostaje posljednja epizoda kvalifikacija u studenome kada će (14.) Hrvatska dočekati Farske otoke, a 17. studenoga gostovati kod Crne Gore

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025