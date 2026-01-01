VIDEO Luka Dončić otkrio što sluša uoči svake utakmice. Ostavio je u čudu Snoop Dogga

Zvijezda Los Angeles Lakersa, Luka Dončić, poznat je po svojoj jedinstvenoj igri na košarkaškom terenu, a nedavno je otkrio da je jednako jedinstven i njegov glazbeni ukus. U razgovoru s legendarnim reperom Snoop Doggom, slovenski košarkaš podijelio je detalje svoje rutine uoči utakmice koja je iznenadila, ali i oduševila, slavnog glazbenika. Umjesto uobičajenog hip-hopa ili rocka, dvoranom prije Dončićevih nastupa odjekuju potpuno drugačiji zvuci.

Njihov susret, organiziran za potrebe emisije "Access Hollywood", pretvorio se u ležeran i iskren razgovor dvojice velikana iz različitih svjetova. Teme su se kretale od košarke i glazbe do očinstva, a upravo je glazbeni ukus slovenskog asa postao glavna tema. Dok bi mnogi očekivali da se Dončić "pumpa" hitovima s američkih top ljestvica, istina je potpuno drugačija i mnogo bliža njegovim korijenima.

Foto: Rob Gray

Na Snoopovo pitanje što sluša kako bi se pripremio za utakmicu, Dončić je bez oklijevanja odgovorio da u njegovoj playlisti dominira glazba iz domovine. No, nije stao na tome. Otišao je korak dalje i specificirao žanr koji ga najviše opušta i motivira, a to je zvuk harmonike. Priznao je da tu glazbu ne sluša samo na slušalicama, već je pušta i na zvučnicima u dvorani dok se zagrijava.

​- Uglavnom slušam glazbu iz svoje zemlje - započeo je Dončić u razgovoru sa Snoopom.

​- Iskreno, slušam sve. Ali najviše od svega harmoniku. Pustim je na zvučnike, puste mi moju glazbu - dodao je slovenski košarkaš.

Snoop Dogg, ikona hip hopa, bio je vidno zabavljen i zaintrigiran ovim otkrićem. Cijenio je Dončićevu povezanost s kulturom i činjenicu da se ne povodi za globalnim trendovima. Reper je u šali zatražio od Luke da mu sastavi playlistu kako bi se i sam upoznao s glazbom koja pokreće jednog od najboljih košarkaša današnjice. A sudeći po Dončićevim igrama, taj glazbeni ritual očito djeluje.

Trenutno je vodeći strijelac lige s prosjekom od 34,5 koševa po utakmici, čemu dodaje i 8,8 skokova te 8,9 asistencija. Iako je poznat po ljubavi prema slovenskoj glazbi, ranije je otkrio kako tijekom zagrijavanja ponekad pusti i srpsku narodnu glazbu, a privatno cijeni pop ikone poput Michaela Jacksona i Backstreet Boysa.

Osim glazbenih tema, Snoop Dogg je iskoristio priliku da razjasni jedan stari nesporazum koji je kružio društvenim mrežama. Naime, dok je kao igrač Dallasa igrao protiv Minnesote, kamere su uhvatile Luku kako se verbalno sukobljava s nekim u publici, a činilo se kao da su riječi upućene reperu koji je sjedio u blizini. Snoop je sada objasnio što se zaista dogodilo.

​- Sjedio sam pokraj nekoga tko jednostavno nije htio zašutjeti. Cijelu utakmicu ti je nešto dobacivao. Mislio sam si, 'hoćeš li ušutjeti više?'. I gubili ste. Ali kad ste prešli u vodstvo, pogledao si ga ravno u lice i rekao mu nešto, a svi su mislili da pričaš sa mnom! Rekao sam im: 'Znate, ja nisam navijač Minnesote, samo sjedim ovdje, Luka priča s onim tipom!' - ispričao je Snoop.

Razgovor je dotaknuo i privatne teme, pa je tako Snoop, kao iskusni otac, udijelio i nekoliko savjeta Dončiću o čarima i izazovima roditeljstva. Reper mu je poručio da uživa u svakom trenutku jer vrijeme brzo leti.

- Budi prisutan u trenutku. Pusti ih da budu bebe. U redu je ne biti u redu - savjetovao je pjevač, naglasivši Luki da ne bude prestrog prema sebi u novoj ulozi.

Luka, koji je dobio dvoje djece sa izabranicom Anamarijom Goltes, priznao je kako mu je ta nova uloga potpuno promijenila perspektivu i dala novi smisao životu izvan parketa.