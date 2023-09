Luka Ivanušec pao na travnjak uz bolnu grimasu! Morali su ga s terena iznijeti na nosilima

Igrala se završnica utakmice između Feyenoorda i Celtica. Luka Ivanušec pokušao se okrenuti s loptom, ali igrač Celtica ju je izbio, a Hrvat je krivo stao i iskrenuo desni gležanj. Uz bolnu grimasu pao je na travnjak, a s njega su ga iznijeli na nosilima. Bio je to nevjerojatan peh u posljednjim minutama utakmice.

Nadamo se da nije riječ o ozbiljnijoj ozljedi, ali ne miriše na dobro. Izgledalo je poprilično bolno, hrvatski reprezentativac nije mogao samostalno izaći iz igre, a publika na De Kuipu ispratila ga je pljeskom.

Foto: Piroschka van de Wouw/REUTERS

Ivanušec je odigrao tek tri utakmice za Feyenoord, ali vrlo brzo se dokazao i pokazao da će biti veliko pojačanje za nizozemskog prvaka. Zabio je i asistirao u prve dvije utakmice, u pobjedi protiv Celtica (2-0) u prvom kolu Lige prvaka bio je konstantna opasnost na lijevom krilu, no nažalost ozlijedio se i to baš dok je u formi života. Nije poznata težima ozljede, ali bude li dulje vrijeme izbivao s terena, bit će to veliki udarac za Feyenoord i 'vatrene'.

Foto: Piroschka van de Wouw/REUTERS

U prosincu prošle godine Luka Ivanušec nije išao na Svjetsko prvenstvo u Katru, a danas izbornik Zlatko Dalić praktički ne može zamisliti reprezentaciju bez njega. Sjajnim partijama u Dinamu zaradio je transfer u Feyenoord koji je stepenica više u njegovoj karijeri i vjerujemo, samo usputna stanica do lige petice.