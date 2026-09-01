VIDEO Luka Ivanušec se vratio u Dinamo! 'Sada sam zreliji igrač'

Luka Ivanušec vratio se u Dinamo. Ponovno će nositi dres zagrebačkog kluba nakon što je raskinuo ugovor s Feyenoordom i na Maksimir stigao kao slobodan igrač.

Ivanušec je s Dinamom dogovorio suradnju na tri godine, uz mogućnost produljenja ugovora za još jednu sezonu. Povratak u Zagreb označava novo poglavlje za 27-godišnjeg veznjaka, koji se nakon odlaska iz Hrvatske nije uspio zadržati na razini na kojoj je bio u najboljim danima u Dinamu.

Nakon obećavajućeg početka u Feyenoordu, njegova je minutaža postupno padala, a prošle sezone pokušao je pronaći kontinuitet u Grčkoj. U dresu PAOK-a upisao je 32 nastupa, postigao dva gola i dodao četiri asistencije, ali nije uspio napraviti iskorak kojem se nadao.

U prvom mandatu u Dinamu Ivanušec je odigrao 175 utakmica i zabio 37 golova. Povratkom u klub dobio je priliku ponovno izgraditi svoju poziciju i dodatno popraviti te brojke.

- Jako sam sretan što sam opet ovdje, drago mi je da smo sve uspjeli završiti, jedva čekam da s momčadi krenem u treninge i utakmice, da nastavimo pobjeđivati zajedno. Vraćam se nakon tri godine, mislim da sam sad i zreliji, iskusniji, da mogu pomoći mlađim igračima, dati im neke savjete. Dobro poznajem Dinamo, gledao sam svaku utakmicu koju sam mogao, znam sve, svakog igrača, tko što može... Mislim da imamo jako dobru momčad i da ćemo jako dobro izgledati i u Europi i HNL-u - naglasio je Ivanušec.

Međutim, ovaj povratak za njega ima i širi cilj. Ivanušec zasigurno želi ponovno pronaći formu koja ga je dovela do hrvatske reprezentacije i kroz nastupe za Dinamo izboriti novi poziv među "vatrene". Nakon turbulentnog razdoblja u inozemstvu, pred njim je prilika za svojevrsni nogometni restart upravo na Maksimiru.

