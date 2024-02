VIDEO Luka Modrić ispunio san navijaču u kolicima: 'Pet sati sam putovao da ovo doživim'

Mnogo navijača Real Madrida stiglo je u Leipzig gdje će njihovi miljenici igrati osminu finala Lige prvaka protiv RB Leipziga, a neki su došli i ispred hotela kako bi pozdravili 'kraljeve'.

Među njima je bio i i Selim, navijač koji je zbog bolesti u invalidskim kolicima. No, to ga nije sprječilo da 'potegne' do udaljenog grada kako bi vidio miljenike.

- Putovao sam pet sati do Leipziga. Ovo je za mene veliki trenutak. Upoznao sam Ancelottija, ispunio mi se san - započeo je Selim za El Chiringuito.

A posebno ga je oduševio kapetan hrvatske nogometne reprezentacija Luka Modrić (38) s kojim se upoznao, a Luka je i 'okinuo selfie' sa Selimovim mobitelom.

- Nemam riječi - oduševljeno je rekao Selim.