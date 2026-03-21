VIDEO Luka Modrić oduševio potezom, a Nikola Vlašić zabio gol Milanu! Pogledajte kako

Nogometaši Milana pobijedili su Torino 3-2 u 30. kolu Serie A, a na utakmici su nastupila čak tri Hrvata. Jedan je zabio gol.

Domaćin je poveo u 36. minuti golom Pavlovića, a osam minuta kasnije je Simeone zabio za 1-1. A onda - Modrićeva magija! Luka je primio loptu od suigrača i briljantno proigrao Pulišića u prostor. Ovaj je ubacio, a Rabiot zabio za 2-1 u 54. minuti. Modrićevu predasistenciju pogledajte OVDJE

Samo minutu kasnije, Fofana je zabio za 3-1 i činilo se da će Milan glatko do pobjede. Ipak, zakompliciralo se u samoj završnici, a Simeone je u 81. izborio kazneni udarac za goste. Odgovornost je preuzeo Nikola Vlašić i pogodio za konačnih 3-2. Gol pogledajte OVDJE

Modrić je za "crveno-crne" odigrao svih 90 minuta, kao i Vlašić za goste, dok je Sandro Kulenović kod Torina ušao u igru u 89. minuti. Milan je drugi sa 63 boda, dok je Torino 14. sa 33.