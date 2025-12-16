Obavijesti

VIDEO Luka Sučić zabio je nakon deset mjeseci! Pogledajte ovu majstoriju našeg nogometaša

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: twitter

Real Sociedad je na jedvite jade, u posljednjim sekundama utakmice, izbacio trećeligaša Eldense iz šesnaestine finala Kupa. Sučić je dobio posljednjih 15 minuta, a Ćaleta-Car nije igrao

Prvi dio sezone bio je za zaborav za hrvatskog nogometaša Luku Sučića (23). U Real Sociedadu ispao je iz svih kombinacija i ostao je zabetoniran na klupi, a u posljednje vrijeme nema ga niti u reprezentaciji, što zbog manjka minutaže u klubu, ali i jer je u lipnju propustio utakmicu protiv Češke kako bi otišao na vjenčanje svoje sestre. Izbornik Zlatko Dalić zbog toga ga je stavio na hlađenje, pozvao ga je u listopadu, ali na posljednjem okupljanju nije ga bilo.

U godinama je kada bi trebao biti nositelj španjolskog kluba, posljednjih mjeseci nije ga bilo ni na mapi, ali zbog odlične partije i gola mogao bi uskoro dobiti više prostora. Luka Sučić je u šesnaestini finala Kupa zabio za svoj Real Sociedad u teškoj pobjedi protiv drugoligaša Eldensea (2-1), a to mu je bio prvi gol nakon 20. veljače kada je Midtjyllandu zabio dva gola.

CALCIO - UEFA Europa League - SS Lazio vs Real Sociedad
Foto: Marco Iacobucci/IPA Sport / ipa-

Primio je loptu na rubu šesnaesterca, sjajno ispremiješao domaću obranu pa desnicom pogodio donji lijevi kut. Dok su mu suigrači pohitali u zagrljaj kako bi proslavili gol, hrvatski nogometaš izgledao je poprilično ozbiljno, nije se nešto previše radovao, a to nije niti čudo jer u posljednje vrijeme intenzivno ga se povezuje s odlaskom iz kluba. Jedan od zainteresiranih klubova je PSV, no nakon ove partije, tko zna, možda ga Sociedad odluči zadržati. 

Gol pogledajte OVDJE 

Vodstvo njegovog kluba trajao je tek dvije minute, Quintana Nacho izjednačio je u 81. minuti, a kada se činilo da će utakmica otići u produžetke, Marin je u 96. minuti odveo Sociedad u osminu finala Kupa.

Sučić je igrao od 75. minute, a Duje Ćaleta-Car je cijelu utakmicu odgledao s klupe. 

