VIDEO Ma, ovo mogu samo šmekeri: Pogledajte briljantnu asistenciju Majera u Bundesligi!

Nogometaši Bayerna dočekali su Wolfsburg u 16. kolu Bundeslige. Već nakon pet minuta domaćin je poveo autogolom Fischera, ali izjednačenje je uslijedilo osam minuta kasnije.

Lovro Majer primio je loptu na kakvih 25 metara od suparničkog gola, podigao glavu, a onda briljantno "podvalio" loptu za Pejčinovića koji je realizirao veliku šansu.

Majstoriju Majera pogledajte OVDJE

Bavarci su se ipak vratili u vodstvo u 30. minuti golom Luisa Diaza. Za domaćina je od prve minute na lijevom beku krenuo Josip Stanišić, dok je Lovro Majer za "vukove" počeo na poziciji "desetke".