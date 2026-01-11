Obavijesti

Sport

Komentari 0
PROTIV STANIŠIĆEVOG BAYERNA

VIDEO Ma, ovo mogu samo šmekeri: Pogledajte briljantnu asistenciju Majera u Bundesligi!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Ma, ovo mogu samo šmekeri: Pogledajte briljantnu asistenciju Majera u Bundesligi!
Foto: Screenshot/SportKlub

Za domaćina je od prve minute na lijevom beku krenuo Josip Stanišić, dok je Lovro Majer za "vukove" počeo na poziciji "desetke"

Admiral

Nogometaši Bayerna dočekali su Wolfsburg u 16. kolu Bundeslige. Već nakon pet minuta domaćin je poveo autogolom Fischera, ali izjednačenje je uslijedilo osam minuta kasnije. 

Lovro Majer primio je loptu na kakvih 25 metara od suparničkog gola, podigao glavu, a onda briljantno "podvalio" loptu za Pejčinovića koji je realizirao veliku šansu.

Majstoriju Majera pogledajte OVDJE

Bavarci su se ipak vratili u vodstvo u 30. minuti golom Luisa Diaza. Za domaćina je od prve minute na lijevom beku krenuo Josip Stanišić, dok je Lovro Majer za "vukove" počeo na poziciji "desetke". 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Vukovar doveo bivšeg stopera Dinama i Gorice
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Vukovar doveo bivšeg stopera Dinama i Gorice

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
FOTO Ne briljira samo Baturina u Comu: 'Nije fer da muškarci zarađuju više od nogometašica'
VATRENA ALISHA LEHMANN

FOTO Ne briljira samo Baturina u Comu: 'Nije fer da muškarci zarađuju više od nogometašica'

Alisha Lehmann ima gotovo 17 milijuna pratitelja na Instagramu. Identificira se kao biseksualka, izjavila je da muškarci dolaze gledati ženski nogomet zbog fantazija i požalila se na nejednakost plaća
FOTO Polugola prekinula finale Lige prvaka, a onda napravila zaokret u životu. Evo gdje je sad
NESTAŠNA KASKADERKA

FOTO Polugola prekinula finale Lige prvaka, a onda napravila zaokret u životu. Evo gdje je sad

Kinsey Wolanski, nekad poznata po upadu na finale Lige prvaka, danas je pilotkinja, poduzetnica i sportska novinarka. Odvažnim potezima izgradila carstvo koje ju je proslavilo

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026