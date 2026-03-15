VIDEO Mađar bacio u očaj Igora Tudora. Spursi gube kod prvaka

Tottenham nakon prvih 45 minuta gubi 1-0 od Liverpoola na Anfieldu u 30. kolu Premier lige. Tako je Igor Tudor pred novim porazom što znači da mu se jako loše piše. Izgubio je u svim utakmicama u kojima je sjedio na klupi Spursa, a navijači i neki analitičari su ga već otpisali. U nastavku će se njegova momčad morati dobro pomučiti da izvuče pozitivan rezultat.

Tottenham je imao priliku u 12. minuti nakon što je Souza pokušao iznenaditi Alissona iz daljine, ali mu je golman Liverpoola obranio. U 18. minuti stigao je hladan tuš za Tudora. Slobodni udarac za Liverpool, loptu je uzeo Szoboszlai, a epilog više nego jasan. Mađar je sjajno smjestio loptu iza Vicaria za 1-0.

Gol pogledajte OVDJE.

Tudor je u nastavku utakmice počeo sve više divljati na klupi Spursa, a Liverpool je mogao na 2-0. Gakpo je u 36. pucao, a Vicario i stativa sačuvali gol gostiju. U 43. imao je Tottenham ogromnu priliku za izjednačenje. Souza je ubacio, a Richarlison poslao loptu malo pokraj gola. Tako je prvak Engleske otišao na odmor s prednošću, a Tudor je opet u problemima.