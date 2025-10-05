Obavijesti

Sport

Komentari 1
GLEDATELJI POŽURILI POMOĆI

VIDEO Mađarski vozač 'poletio' na reliju u Zagorju! Pogledajte nesreću i kako su ih izvlačili...

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 2 min
VIDEO Mađarski vozač 'poletio' na reliju u Zagorju! Pogledajte nesreću i kako su ih izvlačili...
8

Mađarska posada prevrnula se na Croatia Rallyju, no prošli su bez ozljeda! Jon Armstrong pobjednik utrke, a Poljak Marczyk postao europski prvak

Posljednji dan ovogodišnjeg Croatia Rallyja za Europsko prvenstvo u reliju obilježilo je prevrtanje mađarske posade Antala Kovacsa i Richarda Csakija u Hyundaiju I20 N. Na sedmoj etapi između Velikog Trgovišća i Klanjca Kovacs je izletio sa staze po jakoj kiši i dvaput se prevrnuo preko prednjega dijela automobila. Srećom, i vozač i suvozač prošli su bez ozljeda.

Pogledajte kako je to izgledalo.

Pokretanje videa...

Croatia Rally, Veliko Trgovišće - Klanjec SS7 00:29
Croatia Rally, Veliko Trgovišće - Klanjec SS7 | Video: privatna arhiva
Foto: Čitatelj 24sata
Foto: Čitatelj 24sata
Foto: Čitatelj 24sata

Jon Armstrong osvojio je Croatia Rally, a Poljak Mikołaj Marczyk, uz suvozača Szymona Gospodarczyka, naslov europskog prvaka u reliju. Andrea Mabellini, jedini preostali konkurent za naslov prije zagrebačkog vikenda, izletio je sa staze u četvrtoj subotnjoj etapi, čime su mu ugašene šanse za titulu.

Marczyk je utrku završio na trećem mjestu, iza Armstronga i Madsa Østberga, koji je obilježio 300. nastup u reliju. Time je postao prvi Poljak s ERC naslovom nakon Kajetana Kajetanowicza 2017., pridruživši se legendama poput Hołowczyca i Zasade. Unatoč izazovima i pogrešci u SS3, Marczyk je pokazao iznimnu dosljednost tijekom sezone, završivši pet od osam utrka na postolju.

ERC Croatia Rally 2025. utrka Zagorska Sela - Kumrovec 2 (Power Stage)
ERC Croatia Rally 2025. utrka Zagorska Sela - Kumrovec 2 (Power Stage) | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
ERC Croatia Rally 2025. utrka Zagorska Sela - Kumrovec 2 (Power Stage)
ERC Croatia Rally 2025. utrka Zagorska Sela - Kumrovec 2 (Power Stage) | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
ERC Croatia Rally 2025. utrka Zagorska Sela - Kumrovec 2 (Power Stage)
ERC Croatia Rally 2025. utrka Zagorska Sela - Kumrovec 2 (Power Stage) | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
ERC Croatia Rally 2025. utrka Zagorska Sela - Kumrovec 2 (Power Stage)
ERC Croatia Rally 2025. utrka Zagorska Sela - Kumrovec 2 (Power Stage) | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Bivše manekenke ostavile štikle i postale HNL glasnogovornice
POGLEDAJTE GALERIJU

Bivše manekenke ostavile štikle i postale HNL glasnogovornice

Nogomet i moda često idu ruku pod ruku, a dokaz tome su i domaće bivše i sadašnje sportske djelatnice zadužene za odnose s javnošću
FOTO Bivši suigrač Gvardiola prevario suprugu s najboljom prijateljicom i napravio joj bebu
NEVJERNI KYLE

FOTO Bivši suigrač Gvardiola prevario suprugu s najboljom prijateljicom i napravio joj bebu

Kyle Walker sjajan je nogometaš, ali užasan suprug. Godinama je varao svoju suprugu Annie, a nož u leđa zabio joj je prije četiri godine kada je dobio dijete s njezinom prijateljicom. I baš kad je ta afera pala u zaborav, početkom godine dobio je i drugo
FOTO Razvela se od zvijezde PSG-a i tražila milijune. Kad je došla na sud, šokirala se...
TRAKAVICA BEZ KRAJA

FOTO Razvela se od zvijezde PSG-a i tražila milijune. Kad je došla na sud, šokirala se...

Achraf Hakimi šokirao je javnost kada se otkrilo da, unatoč milijunskim primanjima, službeno nema ništa na svoje ime jer je svu imovinu prebacio na majku, što je zakompliciralo njegov razvod od glumice Hibe Abouk

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025