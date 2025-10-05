VIDEO Mađarski vozač 'poletio' na reliju u Zagorju! Pogledajte nesreću i kako su ih izvlačili...

Posljednji dan ovogodišnjeg Croatia Rallyja za Europsko prvenstvo u reliju obilježilo je prevrtanje mađarske posade Antala Kovacsa i Richarda Csakija u Hyundaiju I20 N. Na sedmoj etapi između Velikog Trgovišća i Klanjca Kovacs je izletio sa staze po jakoj kiši i dvaput se prevrnuo preko prednjega dijela automobila. Srećom, i vozač i suvozač prošli su bez ozljeda.

Pogledajte kako je to izgledalo.

Pokretanje videa... 00:29 Croatia Rally, Veliko Trgovišće - Klanjec SS7 | Video: privatna arhiva

Foto: Čitatelj 24sata

Jon Armstrong osvojio je Croatia Rally, a Poljak Mikołaj Marczyk, uz suvozača Szymona Gospodarczyka, naslov europskog prvaka u reliju. Andrea Mabellini, jedini preostali konkurent za naslov prije zagrebačkog vikenda, izletio je sa staze u četvrtoj subotnjoj etapi, čime su mu ugašene šanse za titulu.

Marczyk je utrku završio na trećem mjestu, iza Armstronga i Madsa Østberga, koji je obilježio 300. nastup u reliju. Time je postao prvi Poljak s ERC naslovom nakon Kajetana Kajetanowicza 2017., pridruživši se legendama poput Hołowczyca i Zasade. Unatoč izazovima i pogrešci u SS3, Marczyk je pokazao iznimnu dosljednost tijekom sezone, završivši pet od osam utrka na postolju.

ERC Croatia Rally 2025. utrka Zagorska Sela - Kumrovec 2 (Power Stage) | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

