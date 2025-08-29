VIDEO Mađioničar se pojavio na ždrijebu i skrivao loptice, fanovi iznenađeni: 'Koji je ovo k...?'

Iako je ždrijeb Europske i Konferencijske lige bez klasičnog izvlačenja kuglica, Uefa se pobrinula da se one pojave na pozornici pa bizarno nestanu. I mnogim nogometnim zaljubljenicima koji su pratili ceremoniju ždrijeba u Monaku ništa nije bilo jasno.

Kad su mnogi očekivali da sam ždrijeb krene, na pozornici Grimaldi Foruma pojavio se portugalski mađioničar kojemu su kuglice levitirale, proizvodio je dim, a onda su one nestale... I to je trajalo nekoliko minuta. Sudeći prema reakcijama tviteraša, malo tko je oduševljen.

Foto: Stephane Mahe

"Koji je ovo k...? Dajte više počnite", otprilike je zajednički nazivnik komentara.