Čarolija ili kaos? Uefin ždrijeb iznenadio gledatelje magičnim trikovima prije glavnog dijela izvlačenja, a publika na društvenim mrežama ostala zatečena
NEOBIČNA SCENA
VIDEO Mađioničar se pojavio na ždrijebu i skrivao loptice, fanovi iznenađeni: 'Koji je ovo k...?'
Čitanje članka: 1 min
Iako je ždrijeb Europske i Konferencijske lige bez klasičnog izvlačenja kuglica, Uefa se pobrinula da se one pojave na pozornici pa bizarno nestanu. I mnogim nogometnim zaljubljenicima koji su pratili ceremoniju ždrijeba u Monaku ništa nije bilo jasno.
Kad su mnogi očekivali da sam ždrijeb krene, na pozornici Grimaldi Foruma pojavio se portugalski mađioničar kojemu su kuglice levitirale, proizvodio je dim, a onda su one nestale... I to je trajalo nekoliko minuta. Sudeći prema reakcijama tviteraša, malo tko je oduševljen.
"Koji je ovo k...? Dajte više počnite", otprilike je zajednički nazivnik komentara.
