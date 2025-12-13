VIDEO Majerova sjajna večer! Asistirao pa mu poništili gol, Kramarić deklasirao Vuškovića

Bila je to subota puna akcije za hrvatske nogometaše u njemačkoj Bundesligi. Dok je Lovro Majer proživljavao dramu s asistencijom i poništenim golom u pobjedi Wolfsburga, Andrej Kramarić slavio je u izravnom dvoboju "vatrenih" protiv Luke Vuškovića, čiji je HSV doživio težak poraz.

Majer proživljava renesansu pod novim trenerom Danielom Bauerom, a to je dokazao i na gostovanju kod Borussije Mönchengladbach. Wolfsburg je slavio 3-1, a bivši dinamovac bio je jedan od ključnih igrača na terenu.

Već u četvrtoj minuti pokazao je djelić svoje magije. Tridesetak metara od gola primio je loptu, sjajno procijenio situaciju i onda maestralnom dubinskom loptom prebacio cijelu obranu domaćina te savršeno uposlio Patricka Wimmera, koji je bez problema zabio za vodstvo 1-0. Bila je to Majerova četvrta asistencija sezone, uz tri gola, što potvrđuje njegov povratak u vrhunsku formu.

Činilo se da će to biti njegova savršena večer kad je u 65. minuti i sam zabio, no veselje je kratko trajalo. Nakon provjere u VAR sobi, suci su odlučili poništiti njegov gol i pokvariti mu slavlje. Ipak, "vukovi" su do kraja osigurali pobjedu golovima Amoure i Wimmera.

Majerov povratak u formu sjajna je vijest i za izbornika Zlatka Dalića, pogotovo jer je veznjak nedavno proživljavao teške trenutke. Zbog male minutaže kod bivšeg trenera Paula Simonisa čak je bio spreman i napustiti klub.

​- Jako mi je bitna reprezentacija i taj odlazak na Svjetsko prvenstvo! I bio sam spreman inzistirati na odlasku u novi klub, samo da promijenim situaciju. Pomalo me frustrirala činjenica da se dobro osjećam, da znam da mogu pomoći, a osuđen sam na klupu bez nekog konkretnog razloga - rekao je nedavno Majer za Germanijak.

U drugom "hrvatskom derbiju" dana, Hoffenheim Andreja Kramarića ugostio je HSV, za koji je cijelu utakmicu odigrao mladi stoper Luka Vušković. Domaćini su bili nemilosrdni i na kraju slavili s visokih 4-1, a Vušković i njegova momčad teško su stradali.

Iako je utakmica u Sinsheimu zbog više od 12.000 navijača HSV-a izgledala kao domaća za goste, na terenu je postojala samo jedna momčad. Golijadu je otvorio Grischa Prömel već u osmoj minuti, a na 2-0 povisio je Ozan Kabak u 31. minuti.

U drugom poluvremenu Hoffenheim je nastavio dominirati. Tim Lemperle zabio je za 3-0 u 65. minuti, a samo dvije minute kasnije Kramarić je napustio igru uz ovacije domaćih navijača, slaveći svoj 300. nastup u Bundesligi. Umjesto njega ušao je Fisnik Asllani i odmah u 72. minuti zabio za ogromnih 4-0. Poraz gostiju uspio je tek ublažiti Rayan Philippe u 82. minuti.

