Komentari 0
VIDEO Majstor je stigao! Evo kako je Modrić sjajno pronašao suigrača i upisao asistenciju...

VIDEO Majstor je stigao! Evo kako je Modrić sjajno pronašao suigrača i upisao asistenciju...
Luka Modrić je u 66. minuti izveo slobodni udarac i upisao svoju prvu asistenciju za Milan. Točno je u glavu pogodio Loftus-Cheeka koji zabija za vodstvo Rossonera

Milan i Lecce igraju utakmicu drugog kola talijanske lige. Prvih 45 minuta završilo je 0-0, a Milan je u 66. minuti došao do prednosti. Prvu asistenciju za Rossonere upisao je hrvatski kapetan Luka Modrić, a zabio je Ruben Loftus-Cheek.

Milan je dobio slobodni udarac u odličnoj poziciji za ubačaj, a kad majstor kao što je Modrić stane kraj lopte, šanse za gol su automatski veće. Sjajno je Modrić "zavrnuo" loptu u kazneni prostor i u "trepavicu" pogodio Loftusa-Cheeka. Englez nije imao težak zadatak i pospremio je loptu za vodstvo Milana. Modriću je ovo mogla biti i druga asistencija na utakmici, ali je u 4. minuti poništen gol Gabbije koji je zabio nakon ubačaja Modrića iz kornera. U 62. minuti opet je poništen gol Milanu jer je Gimenez bio u zaleđu.

Milan je u prvom kolu iznenađujuće izgubio od Cremonesea, ali zato protiv Leccea pokazuje bolju igru i zasluženo vodi 1-0.

Komentari 0
