VIDEO Majstorija Mbappea, Lopez šokirao Real, Bellingham na pravom mjestu. Evo golova

U tijeku je prvi El Clasico ove sezone, u 10. kolu španjolske La Lige sastaju se Real Madrid i Barcelona. "Kraljevi" su prvi na tablici s 25 bodova, a samo dva boda zaostatka imaju Katalonci.

Nakon što su na početku susreta suci poništili kazneni udarac za rano vodstvo Reala i gol Mbappea, u 22. minuti susreta Real je zabio gol. Nakon ubačaja Judea Bellinghama, Mbappe je pospremio loptu u mrežu i zaabio svoj 11. gol sezone.

Video gola možete pogledati OVDJE.

Barcelona je izjednačila u 38. minuti nakon što je Pedri proigrao Rashforda koji je loptu dodao Ferminu Lopezu. Međutim, Katalonsko slavlje gola nije dugo trajalo jer već nekoliko minuta kasnije Real je ponovno preuzeo vodstvo. Precizaan je bio Jude Bellingham nakon asistencije Edera Militaoa.

Videa oba gola možete pogledati OVDJE.

Ovaj El Classico je najskuplji u povijesti, ali i najskuplja utakmica u povijesti nogometa.