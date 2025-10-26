Obavijesti

Sport

Komentari 1
ČUDESAN EL CLASICO

VIDEO Majstorija Mbappea, Lopez šokirao Real, Bellingham na pravom mjestu. Evo golova

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Majstorija Mbappea, Lopez šokirao Real, Bellingham na pravom mjestu. Evo golova
Foto: Arenasport/Screenshot

Prvi El Clasico ove sezone donio je puno uzbudljivih trenutaka. "Kraljevima" su prvo poništili kazneni udarac i gol, a onda su se vratili

U tijeku je prvi El Clasico ove sezone, u 10. kolu španjolske La Lige sastaju se Real Madrid i Barcelona. "Kraljevi" su prvi na tablici s 25 bodova, a samo dva boda zaostatka imaju Katalonci. 

Nakon što su na početku susreta suci poništili kazneni udarac za rano vodstvo Reala i gol Mbappea, u 22. minuti susreta Real je zabio gol. Nakon ubačaja Judea Bellinghama, Mbappe je pospremio loptu u mrežu i zaabio svoj 11. gol sezone. 

Video gola možete pogledati OVDJE

Barcelona je izjednačila u 38. minuti nakon što je Pedri proigrao Rashforda koji je loptu dodao Ferminu Lopezu. Međutim, Katalonsko slavlje gola nije dugo trajalo jer već nekoliko minuta kasnije Real je ponovno preuzeo vodstvo. Precizaan je bio Jude Bellingham nakon asistencije Edera Militaoa. 

Videa oba gola možete pogledati OVDJE

Ovaj El Classico je najskuplji u povijesti, ali i najskuplja utakmica u povijesti nogometa. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Rijetke fotografije iz Draženova djetinjstva: Nešto što namjerim, za tim i idem, makar bilo krivo
KOŠARKAŠKI ČAROBNJAK

Rijetke fotografije iz Draženova djetinjstva: Nešto što namjerim, za tim i idem, makar bilo krivo

Dražen Petrović 22. bi listopada proslavio 61. rođendan. Jedan od najboljih europskih košarkaša ikad tragično je život izgubio u prometnoj nesreći, a donosimo fotografije mladog Dražena koje nam je ustupila obitelj
VIDEO Stipe Drviš bjesnio zbog uboda u oko, prvak UFC-a: 'Koji ku**c?! Zašto meni zviždite?'
KATASTROFALAN KRAJ

VIDEO Stipe Drviš bjesnio zbog uboda u oko, prvak UFC-a: 'Koji ku**c?! Zašto meni zviždite?'

Izazivač Ciryl Gane gurnuo je tri prsta u oči Tomu Aspinallu, prvaku UFC-a kojem je boksački trener Drviš, a prijatelj i sparing partner Ante Delija. Nije se uspio oporaviti i sudac je prekinuo borbu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025