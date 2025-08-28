Obavijesti

STATIVA SPASILA DOMAĆE

VIDEO Majstorija Tonija Fruka zamalo je 'zaledila' Toumbu...

Piše Petar Božičević,
Foto: Screenshot/MaxSport

Nažalost, samo dvije minute nakon toga Riječani su primili drugi gol od PAOK-a, a zabio ga je Konstantelias. Umjesto 1-1, našli su se u zaostatku od dva gola...

Nogometaši Rijeke našli su se u teškoj situaciji nakon što je PAOK u svega 25 minuta preokrenuo zaostatak iz prve utakmice i poveo s 2-0. Međutim, samo nekoliko minuta prije drugog gola Grka, Rijeka je zamalo zabila.

Lopta je nakon akcije po lijevoj strani došla do Tonija Fruka na drugu stranu, a hrvatski reprezentativac nije oklijevao i pucao je iz prve s kakvih 20-ak metara. Odlično je zahvatio loptu koja je već prevarila golmana, ali ispriječila se stativa i spriječila da majstorija najboljeg riječkog igrača uđe u gol. 

Video pogledajte OVDJE

Podsjetimo, Rijeka je iz prve utakmice u Grčku donijela 1-0 prednost, a ako ispadne iz playoffa Europske lige, igrat će u Konferencijskoj. Utakmica je u tijeku.

