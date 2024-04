VIDEO Majstorija u Engleskoj! Pao je čudesan gol iz kornera

Uvodni susret 32. kola engleske Premier lige pripao je Manchester Cityju i Kevinu De Bruyneu. 'Građani' su slavili 4-2 kod Crystal Palacea, Belgijac je dao dva gola uz asistenciju, a susret je obilježio i lošiji nastup našeg Joška Gvardiola zbog čega ga je Pep Guardiola izvadio već na poluvremenu.

Majstorija Ward-Prowsea

Uslijedile su ostale utakmice subotnjeg programa koje su pružile spektakl. Posebice onaj susret u Wolverhamptonu gdje je istoimeni klub izgubio u zadnjim trenucima od West Hama i to golom izravno iz kornera! A kada se navede da ga je postigao James Ward-Prowse... Onda cijela situacija ipak dobije "opravdanje" jer njegova desnica je nebrojeno puta pokazala koliko je čudesna.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.

Kao i danas, kada je zabio pobjednički gol 'čekićara' u 84. minuti. Namjestio je loptu kod korner zastavice, uzeo zalet, opalio i - pogodio izravno u gol.

>> VIDEO POGLEDAJTE OVDJE

U lovu na Davida Beckhama

Inače, Ward-Prowse je na korak od velikog rekorda Premier lige. U karijeri je zabio 17 golova iz slobodnih udaraca, a samo jedan, rekordni više, drži legendarni David Beckham (18). Da je ovo bio skraćeni korner, Ward-Prowse bi Beckhama sustigao već danas. Ovako, morat će pričekati još malo.

Wolverhampton je poveo golom Sarabije iz penala u 33. minuti, a poravnao je Paqueta u 73. također s bijele točke. Ward-Prowse je pogodio za pobjedu, no s ovog susreta ostat će dvojbena odluka sa samog kraja kada su 'vukovi' zabili pogodak za 2-2, no on je poništen Kilmanu.

Triler u Birminghamu

Nogometaši Newcastlea s minimalnih 1-0 slavili su na gostovanju kod Fulhama. Jedini gol dao je Bruno Guimaraes u 81. minuti.

Everton je slavio 1-0 protiv Burnleyja pogotkom Calverta-Lewina u drugoj minuti nadoknade prvog dijela.

Luton je stigao do važne pobjede preokretom protiv Bournemoutha. Gosti su povelo u 52. minuti preko Taverniera, uzvratili su Clark u 73. i Morris u 90. minuti.

Prava golijada odvila se u Birminghamu gdje je Aston Villa izvukla bod u remiju 3-3 protiv Brentforda. Villa je povela pogotkom Watkinsa u 39. minuti, a na 2-0 povisio je Rogers. Uslijedila je prava drama i tri gola Brentforda u samo 10 minuta. Zanka je zabio u 59., Mbeumo samo dvije minute kasnije, a u 68. je Wissa dao za potpuni preokret i 2-3. No, Watkins je u 80. postavio konačnih 3-3.