VIDEO Majstorija zvijezde Real Madrida oduševila komentatora

Turska nogometna reprezentacija plasirala se u finale playoffa za Svjetsko prvenstvo 2026. pobjedom protiv Rumunjske 1-0, a jedini gol zabio je Ferdi Kadioglu u 53. minuti. Briljantno mu je asistirao Arda Guler.

Realova zvijezda primila je loptu gotovo na centru, podigla glavu i potom milimetarski preciznim dubinskim dodavanjem pronašla suigrača koji je sjajno primio loptu i zabio za 1-0.

Potez Gulera je oduševio i komentatora Sport Kluba.

- Uh, kakva lopta Arde Gulera, ovo je bilo genijalno! - rekao je u prijenosu utakmice.

Turska će za odlazak na Svjetsko prvenstvo igrati protiv pobjednika dvoboja Slovačke i Kosova i to u gostima. Zanimljivo, Turci nisu bili na Svjetskom prvenstvu još od 2002. godine.