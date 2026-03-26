VIDEO Majstorija zvijezde Real Madrida oduševila komentatora

Turska nogometna reprezentacija plasirala se u finale playoffa za Svjetsko prvenstvo 2026. pobjedom protiv Rumunjske 1-0, a jedini gol zabio je Ferdi Kadioglu u 53. minuti. Briljantno mu je asistirao Arda Guler.
Realova zvijezda primila je loptu gotovo na centru, podigla glavu i potom milimetarski preciznim dubinskim dodavanjem pronašla suigrača koji je sjajno primio loptu i zabio za 1-0. Gol pogledajte OVDJE
Potez Gulera je oduševio i komentatora Sport Kluba.
- Uh, kakva lopta Arde Gulera, ovo je bilo genijalno! - rekao je u prijenosu utakmice.
Turska će za odlazak na Svjetsko prvenstvo igrati protiv pobjednika dvoboja Slovačke i Kosova i to u gostima. Zanimljivo, Turci nisu bili na Svjetskom prvenstvu još od 2002. godine.
