MLADI TURČIN

Modrićev nasljednik: Znao sam da neće biti lako nakon Luke i Kroosa. Hrvata sam zvao Abi

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS

Arda Güler stigao u ljeto 2023. izabravši "kraljeve" ispred Barcelone. U nepune tri sezone odigrao je 71 utakmicu i zabio 15 golova, uz 15 asistencija, ali tek se ove sezone nametnuo kao neupitni prvotimac

Arda Güler (20) označen je kao nasljednik Luke Modrića u Real Madridu. Mladi Turčin sve se više nameće kao važan kotačić u prvih 11 Xabija Alonsa, a sada je otkrio i kako je zvao Modrića dok je tek stigao u klub. 

Crno: Svečano otvoren kamp Real Madrida 04:39
Crno: Svečano otvoren kamp Real Madrida | Video: 24sata/pixsell

Zvao sam ga Luka Abi, kod nas se od malih nogu uči da se starijima obraća s Abi. Nisam ga mogao zvati samo po imenu - rekao je Güler u velikom razgovoru za L'Equipe i dodao:

- Znao sam da sam u najvećem klubu na svijetu. Nikada nisam sumnjao da ću ovdje biti uspješan. Juni Calafat rekao mi je da će prva godina biti teška, da ne može biti drugačije. Također mi je rekao da dolazim zbog ere nakon Modrića i Kroosa. Sve je bilo jasno. 

UEFA Champions League - Kairat v Real Madrid
Foto: PAVEL MIKHEYEV/REUTERS

Inače, Abi je u Turskoj izraz za starijeg brata, a koristi se kao znak velikog poštovanja. 

- U potpunosti vjerujem planovima Xabija Alonsa. Ako zatraži od mene da budem golman, kupit ću si rukavice - dodao je Turčin.

Arda je u Real stigao u ljeto 2023. izabravši "kraljeve" ispred Barcelone. U nepune tri sezone odigrao je 71 utakmicu i zabio 15 golova, uz 15 asistencija, ali tek se ove sezone nametnuo kao neupitni prvotimac. 

