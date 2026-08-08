VIDEO Makljaža Boysa i Torcide na zagrebačkom aerodromu! Sudjelovalo je čak 50 huligana

Na zagrebačkom aerodromu došlo je do sukoba pripadnika Bad Blue Boysa i Torcide. Hajdukovi navijači vraćali su se iz Litve nakon utakmice protiv Žalgirisa, a na parkiralištu zagrebačkog aerodroma dočekala ih je skupina Dinamovih navijača.

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Na društvenim mrežama pojavila se snimka sukoba na kojoj se vidi veći broj ljudi kako se fizički obračunava na parkiralištu. Prema dostupnim informacijama, u sukobu je sudjelovalo oko 50 osoba.

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Incident se dogodio nakon Hajdukove uvjerljive pobjede 5-2 protiv Žalgirisa u Vilniusu, kojom su Splićani napravili velik korak prema plasmanu u play-off Konferencijske lige.