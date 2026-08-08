Obavijesti

Sport

Komentari 264
NIKAD KRAJA SUKOBIMA

VIDEO Makljaža Boysa i Torcide na zagrebačkom aerodromu! Sudjelovalo je čak 50 huligana

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 4 min
VIDEO Makljaža Boysa i Torcide na zagrebačkom aerodromu! Sudjelovalo je čak 50 huligana
Foto: Čitatelj 24sata
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Kaos na zagrebačkom aerodromu pripremili su navijači žestokih hrvatskih rivala! Boysi dočekali Torcidu nakon Hajdukove pobjede u Litvi, a na parkiralištu je izbio masovni sukob s oko 50 ljudi

Admiral

Na zagrebačkom aerodromu došlo je do sukoba pripadnika Bad Blue Boysa i Torcide. Hajdukovi navijači vraćali su se iz Litve nakon utakmice protiv Žalgirisa, a na parkiralištu zagrebačkog aerodroma dočekala ih je skupina Dinamovih navijača.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Zagreb: GNK Dinamo i FK Kauno Žalgiris u prvoj utakmici 3. pretkola UEFA Lige prvaka Zagreb: GNK Dinamo i FK Kauno Žalgiris u prvoj utakmici 3. pretkola UEFA Lige prvaka Zagreb: GNK Dinamo i FK Kauno Žalgiris u prvoj utakmici 3. pretkola UEFA Lige prvaka
67
Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Na društvenim mrežama pojavila se snimka sukoba na kojoj se vidi veći broj ljudi kako se fizički obračunava na parkiralištu. Prema dostupnim informacijama, u sukobu je sudjelovalo oko 50 osoba.

Pokretanje videa...

Tučnjava huligana VIDEO
Tučnjava huligana | Video: Čitatelj 24sata

Incident se dogodio nakon Hajdukove uvjerljive pobjede 5-2 protiv Žalgirisa u Vilniusu, kojom su Splićani napravili velik korak prema plasmanu u play-off Konferencijske lige.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 264
UŽIVO Transferi: Svjetski prvak odabrao PSG preko Barcelone, a Arsenal je potvrdio Guimaraesa
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Svjetski prvak odabrao PSG preko Barcelone, a Arsenal je potvrdio Guimaraesa

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
FOTO Nadal ju je gutao očima u Brazilu. Gdje je ova hostesa 12 godina poslije i kako izgleda?
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Nadal ju je gutao očima u Brazilu. Gdje je ova hostesa 12 godina poslije i kako izgleda?

Rafael Nadal oprostio se od tenisa u studenom 2024. u Davis Cupu. Jedan od najviralnijih trenutaka bogate karijere sportske legende dogodio se 2014. na turniru u Rio de Janeiru gdje mu je pažnju odvlačila ljepotica iza klupe
FOTO Slavni hrvatski trener je upecao 49 godina mlađu misicu
POD POVEĆALOM JAVNOSTI

FOTO Slavni hrvatski trener je upecao 49 godina mlađu misicu

BILL BELICHICK I JORDAN HUDSON Američki trener hrvatskih korijena je od 2021. godine u vezi s Jordan Hudson (25). No, njegovi prijatelji i obitelj su zabrinuti, smatraju kako ga Jordan kontrolira

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026