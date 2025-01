VIDEO Makljaža na rukometnoj utakmici! Bijesni Slovenci po dvorani lovili igrača Katra...

Još tjedan dana ostalo je do početka Svjetskog prvenstva u rukometu koje će od 14. siječnja do 2. veljače ugostiti Hrvatska, Norveška i Danska. Reprezentacije se uigravaju i bruse formu za natjecanje, ali na nekim utakmicama već frcaju iskre. Toliko da je na dvoboju Slovenije i Katra (38-30) izbila tučnjava!

Rukometaš Slovenije pao je na parket nakon duela s Frankisom Marzom koji je također završio na podu. Slovenci su ga napali i negodovali zbog prljave igre, a on je na to odgovorio tako što je nogom udario Blaža Janca. Slovenski rukometaši poludjeli su na to i krenuli na Marza.

Pariz: XXXIII. Olimpijske igre Pariz 2024. Rukomet, Grupna faza natjecanja, grupa A, Slovenija - Hrvatska | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Utrčali su i igrači s klupe, Slovenci su opkolili Marza, a Katarani ga branili. Trajalo je naguravanje nekoliko minuta, a suci su na kraju isključili rukometaša Katra i pokazali mu plavi karton, što znači kako postoji mogućnost da ga nakon utakmice rigoroznije kazne.

Video pogledajte OVDJE

Slovenci su slavili, a u petak će generalku imati baš protiv Hrvatske. Smješteni su u skupinu G s Zelenortskim Otocima, Islandom i Kubom, dok će naši rukometaši igrati u skupini H s Egiptom, Bahreinom i Argentinom. Ove dvije skupine križat će se u drugom krugu pa ćemo se i tamo, ako se ne dogodi neka senzacija, susresti sa susjedima.

S druge strane, Katarane čeka težak zadatak u skupini C. Igrat će u Poreču protiv Francuske, Austrije i Kuvajta