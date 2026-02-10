VIDEO Makljaža u NBA ligi i to jedna od najgorih! Čak četiri igrača su dobila isključenje...

Utakmica između Charlotte Hornetsa i Detroit Pistonsa u Spectrum Centeru trebala je biti derbi večeri, no umjesto vrhunske košarke, gledatelji su svjedočili jednom od najvećih incidenata sezone. Sukob koji je eskalirao u masovnu tučnjavu rezultirao je izbacivanjem četvorice igrača i prekinuo je pobjednički niz domaćina od devet utakmica. Pistonsi su na kraju slavili 110-104, predvođeni Cadeom Cunninghamom koji je zabio 33 koša.

Tenzije su eksplodirale sredinom treće četvrtine pri vodstvu Pistonsa 70-62. Centar Detroita Jalen Duren krenuo je na polaganje, a igrač Hornetsa Moussa Diabate zaustavio ga je grubim prekršajem. Igrači su se odmah unijeli jedan drugome u lice, a nakon kratke razmjene riječi, Duren je odgurnuo Diabatea, udarivši ga otvorenom šakom u glavu. To je bila iskra koja je zapalila vatru na parketu.

Diabate je potpuno izgubio kontrolu i divljački krenuo na Durena, pokušavajući ga udariti dok su ga suigrači i treneri pokušavali obuzdati. U gužvu se zatim uključio i Miles Bridges iz Hornetsa, koji je dotrčao i zadao udarac Durenu. Vidjevši to, "zločesti dečko" Pistonsa Isaiah Stewart, koji u tom trenutku nije bio u igri, utrčao je s klupe i napao Bridgesa. Stewart ga je uhvatio u zahvat oko vrata i uslijedio je opći kaos u kojem su zaštitari i pomoćni treneri jedva uspjeli razdvojiti uzavrele strasti.

Foto: Jim Dedmon/REUTERS

Nakon duge sudačke provjere snimke, Diabate, Bridges, Duren i Stewart su isključeni. Trener Pistonsa J.B. Bickerstaff nakon utakmice nije imao dileme oko toga tko je krivac za incident.

​- Bilo je jasno da su oni prešli granicu zbog frustracije onim što je Jalen radio na terenu. Mrzim što je postalo tako ružno, ali ako vas netko udari, imate odgovornost obraniti se. Ako pogledate snimku, vidjet ćete da su oni inicirali sukob i da se naš dečko morao braniti - rekao je.

Prema pravilima NBA lige, igrač koji napusti klupu tijekom sukoba automatski dobiva utakmicu suspenzije i novčanu kaznu do pedeset tisuća dolara. S obzirom na to da je Stewart i ranije bio suspendiran zbog nasilnog ponašanja, uključujući i nedavni sukob s Drewom Eubanksom, očekuje ga znatno teža kazna. Napetost se nastavila i u posljednjoj četvrtini, kada je zbog agresivnog prigovora sucima isključen i trener Hornetsa Charles Lee.

- Bila je to pretjerano natjecateljska utakmica. Emocije su gorjele. Na kraju dana, željeli bi da se govori samo o košarci, ali ovakve stvari se događaju. Stvar je u tome da smo svi igrali žestoko. Međutim, moram istaknuti da nam tijekom cijele sezone suparnici žele ući u glavu - rekao je Duren.