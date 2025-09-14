Obavijesti

Sport

ČUDNO POLUVRIJEME

VIDEO Maksimir je zagrmio od zvižduka. Pogledajte reakciju

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb: Navijači na tribinama prate susret Dinama i Gorice | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Dinamo je prvo poluvrijeme utakmice protiv Gorice završio bez udarca na gol, a navijači su odmah poručili da žele pobjedu

Malo je reći da su navijači Dinama bili razočarani prvim poluvremenom utakmice protiv Gorice, nakon kojega su njihovi ljubimci u svlačionicu otišli pognutih glava i uz rezultatski zaostatak.

Problemi iz Varaždina prelili su se i na maksimirski dvoboj protiv Gorice. Dinamo je poluvrijeme završio bez ijednog udarca u okvir (!), dok su Turopoljski iskoristili jednu od brojnih prilika i poveli golom Ikera Poza.

S tribina su se tako na odmoru prolomili zvižduci upućeni momčadi Marija Kovačevića, prvi ove sezone, a potom i povici "hoćemo pobjedu!".

Unatoč tri zamjene u nastavku, situacija je od loše postala još gora jer je Žan Trontelj u 47. minuti udvostručio vodstvo gostiju. Nadu u pozitivan rezultat "modrima" je vratio Sandro Kulenović sedmim golom sezone svega 18 sekundi nakon što je ušao s klupe, u 57. Pet minuta poslije isključen je Luka Stojković.

OSTALO

