Dinamo je prvo poluvrijeme utakmice protiv Gorice završio bez udarca na gol, a navijači su odmah poručili da žele pobjedu
VIDEO Maksimir je zagrmio od zvižduka. Pogledajte reakciju
Malo je reći da su navijači Dinama bili razočarani prvim poluvremenom utakmice protiv Gorice, nakon kojega su njihovi ljubimci u svlačionicu otišli pognutih glava i uz rezultatski zaostatak.
Problemi iz Varaždina prelili su se i na maksimirski dvoboj protiv Gorice. Dinamo je poluvrijeme završio bez ijednog udarca u okvir (!), dok su Turopoljski iskoristili jednu od brojnih prilika i poveli golom Ikera Poza.
S tribina su se tako na odmoru prolomili zvižduci upućeni momčadi Marija Kovačevića, prvi ove sezone, a potom i povici "hoćemo pobjedu!".
Unatoč tri zamjene u nastavku, situacija je od loše postala još gora jer je Žan Trontelj u 47. minuti udvostručio vodstvo gostiju. Nadu u pozitivan rezultat "modrima" je vratio Sandro Kulenović sedmim golom sezone svega 18 sekundi nakon što je ušao s klupe, u 57. Pet minuta poslije isključen je Luka Stojković.
