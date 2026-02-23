VIDEO Mali navijač Dinama je imao molbu za Livakovića. A onda je on zagalamio treneru

Navijačka stranica Talk Dinamo objavila je detalj nakon visoke nedjeljne pobjede Dinama u Varaždinu (4-0). Povratnik u plavi dres Dominik Livaković (31) imao je strpljenja udovoljiti mnogim navijačkim zahtjevima za fotografiranje i autogram prije i poslije utakmice. Ali i jednom dječaku poklonio dio opreme.

Klinac je, piše stranica, zamolio kopačke, i nije bio jedini, a Livaković je zagalamio prema jednom od članova stručnog stožera koji su ga razveselili nesvakidašnjim poklonom i još jednom potvrdili zašto je među najomiljenijim igračima u navijačkom puku.

POGLEDAJTE VIDEO (drugi slajd)

Komentari ispod objave bili su jednoglasni u pohvalama. Jedan od korisnika podijelio je i osobno iskustvo koje potvrđuje navode iz objave: "Gledam po stadionu nigdje nikoga skoro više osim nas u kavezu, policije i Livija koji je još tamo sa strane i slika se sa zaštitarima. Čudo." Drugi su se nadovezali s porukama podrške, ističući kako je Livaković primjer pravog sportaša i čovjeka.