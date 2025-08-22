VIDEO Mali navijači Milana su oduševljeni Modrićem. Evo kako su ga dočekali u tunelu stadiona

Luka Modrić odigrao je svoju prvu službenu utakmicu za Milan u talijanskom Kupu. Modrić je ušao u 66. minuti, s nekoliko poteza zaludio Rossonere, a Milan je na kraju slavio protiv Barija 2-0. San Siro je podizao decibele na svaki kontakt Modrića s loptom, a kolika je zvijezda u Milanu pokazuje i snimka iz tunela prije utakmice.

Naime, AC Milan je na svom TikTok profilu objavio video gdje se vidi kako djeca u tunelu s divljenjem gledaju u hrvatskog kapetana, pružaju ruke da im Luka "baci pet" i u glas viču "Modrić, Modrić" kako ih nova zvijezda Milana ne bi slučajno preskočila. Veliki je trag već sada ostavio Modrić u Milanu, a dugo San Siro nije imao ovakvu legendu u svojim redovima.

"Ono pravo" za Milan kreće u subotu. Prvu utakmicu talijanskog prvenstva igra protiv Cremonesea na domaćem terenu s početkom u 20.45 sati. Rossoneri će uz vodstvo hrvatskog maestra krenuti u borbu za vrh tablice, a u prvih nekoliko kola imaju lakši raspored pa se očekuje da jako krenu u novu sezonu.

