VIDEO Mali navijači Milana su oduševljeni Modrićem. Evo kako su ga dočekali u tunelu stadiona

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: screenshot/AC Milan/TikTok

Prije utakmice talijanskog Kupa protiv Barija, Modrić je u tunelu pozdravio djecu koja su ga oduševljeno gledala i zazivala. Svima je dao pet, a onda nešto kasnije zaludio San Siro

Luka Modrić odigrao je svoju prvu službenu utakmicu za Milan u talijanskom Kupu. Modrić je ušao u 66. minuti, s nekoliko poteza zaludio Rossonere, a Milan je na kraju slavio protiv Barija 2-0. San Siro je podizao decibele na svaki kontakt Modrića s loptom, a kolika je zvijezda u Milanu pokazuje i snimka iz tunela prije utakmice.

Naime, AC Milan je na svom TikTok profilu objavio video gdje se vidi kako djeca u tunelu s divljenjem gledaju u hrvatskog kapetana, pružaju ruke da im Luka "baci pet" i u glas viču "Modrić, Modrić" kako ih nova zvijezda Milana ne bi slučajno preskočila. Veliki je trag već sada ostavio Modrić u Milanu, a dugo San Siro nije imao ovakvu legendu u svojim redovima.

@acmilan 👦🏻 “Modric! Modric! 😍” #acmilan #tiktokfootball #tiktokcalcio #modric ♬ suono originale - AC Milan

"Ono pravo" za Milan kreće u subotu. Prvu utakmicu talijanskog prvenstva igra protiv Cremonesea na domaćem terenu s početkom u 20.45 sati. Rossoneri će uz vodstvo hrvatskog maestra krenuti u borbu za vrh tablice, a u prvih nekoliko kola imaju lakši raspored pa se očekuje da jako krenu u novu sezonu.
 

