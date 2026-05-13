Obavijesti

Sport

Komentari 1
DOBILI SU I ŠPALIR

VIDEO Mamurna Barca izgubila kod davljenika i možda odlučila bitku za ostanak. Penal odlučio

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
VIDEO Mamurna Barca izgubila kod davljenika i možda odlučila bitku za ostanak. Penal odlučio
5
Foto: Vincent West

Alaves šokirao Barcelonu pobjedom 1-0, Diabate heroj! Sevilla i Espanyol u dramatičnim pobjedama osigurali važne bodove za ostanak u La Ligi

Admiral

U prošlom kolu su nogometaši Barcelone proslavili naslov prvaka španjolske La Lige, a ove su srijede došli do davljenika Alavesa koji je slavio s 1-0 u dvoboju 36. kola. Time je Alaves pobjegao iz zone ispadanja, ali do kraja sezone mu, kao i brojnim klubovima na dnu ljestvice, ostaje velika borba za ostankom u eliti.

Jedini pogodak protiv donekle nezainteresirane Barcelone, dva dana nakon šampionske parade ulicama katalonske prijestolnice, je postigao Diabate u prvoj minuti nadoknade prvog poluvremena. Napadala je Barcelona u valovima tijekom drugog dijela, ali je hrabri domaćin, koji je uoči utakmice napravio špalir novom prvaku, sačuvao minimalno vodstvo.

Gol Alavesa za pobjedu pogledajte OVDJE.

LaLiga - Deportivo Alaves v FC Barcelona
Foto: Vincent West

Getafe je pred svojim navijačima pobijedio Mallorcu 3-1. Uvodna dva pogotka na susretu postigao je Satriano, u 14. i 41. minuti, dok je u 63. domaćin potvrdio pobjedu kada je Romero pogodio za 3-0. Jedino što je Mallorca uspjela do kraja dvoboja jest počasni pogodak Mascarella u 65. minuti.

Dva kola prije kraja sezone nevjerojatna je gužva na dnu ljestvice. Prežaljen je jedino posljednji Oviedo, a iznad njega čak četiri momčadi imaju po 39 bodova. To su Girona, Levante, Mallorca i Elche. Bod više od tog kvarteta ima Alaves, dok po 42 imaju Osasuna, Valencia i Espanyol.

Nogometaši Espanyola i Seville ostvarili su ove srijede, u utakmicama 36. kola, vrlo važne pobjede u borbama koje vode ne bi li ostali i iduće sezone u eliti. Niti jedna od ove dvije momčadi nije matematički osigurala ostanak, ali se bitno približila tom cilju.

Espanyol je na domaćem terenu svladao Athletic Bilbao s 2-0 i bila je to prva pobjeda Espanyola u ovoj kalendarskoj godini. Klub iz Barcelone je poveo u 69. minuti golom Mille, a erupcija oduševljenja domaćih navijača nastala je u 92. kada je Garcia bio strijelac za konačnih 2-0.

Dramatičnije je do tri boda stigla Sevilla koja je nakon samo dvadeset minuta igre gubila kod Villarreala 0-2, ali je na kraju pobijedila 3-2. Moreno u 13. i Mikautadze u 20. minuti su bili strijelci dva domaća pogotka, ali već do kraja prvog dijela Sevilla se vratila u igru.

Oso je u 36. minuti smanjio, dok je Salas u nadoknadi prvog dijela izjednačio na 2-2. Gostujući je junak bio Adams koji je sjajno u 72. minuti naciljao gornji bliži kut te zabio za ogromna tri boda seviljske momčadi. Sevilla je četiri, a Espanyol tri boda iznad zone ispadanja.

U četvrtak će još igrati Valencia - Rayo Vallecano, Girona - Real Sociedad i Real Madrid - Oviedo.

La Liga, 36. kolo:

Alaves - Barcelona 1-0 (Diabate 45+1)
Getafe - Mallorca 3-1 (Satriano 14, 41, Romero 63 / Mascarell 65)
Espanyol - Athletic 2-0 (Milla 69, Garcia 90+2)
Villarreal - Sevilla 2-3 (Moreno 13, Mikautadze 20 / Oso 36, Salas 45+2, Adams 72)

Utorak:

Osasuna - Atletico 1-2 (Barja 90+1 / Lookman 15-11m, Sorloth 71)
Betis - Elche 2-1 (Cucho Hernandez 9, Fornals 68 / Fort 41)
Celta - Levante 2-3 (Jutgla 4, 48 / Arriaga 43, Dela 57, Burgue 63)

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, još je ostalo otvoreno pitanje jednog predstavnika u Konferencijskoj ligi, kao i kluba koji ispada iz elitnog društva
'Pištolj je bio napunjen, rekli su mi da pucam Bobanu u leđa...'
NIKAD ODIGRANA UTAKMICA

'Pištolj je bio napunjen, rekli su mi da pucam Bobanu u leđa...'

Prošlo je 36 godina od nikad odigrane utakmice na Maksimiru između Dinama i Crvene zvezde. Trinaesti dan svibnja 1990. mnogi će označiti kao početak agresije na Hrvatsku, a neredi s te utakmice obišli su svijet
VIDEO Dinamo - Rijeka 2-0: 'Modri' na Stojkovićev pogon pregazili Riječane i uzeli Kup
FINALE KUPA

VIDEO Dinamo - Rijeka 2-0: 'Modri' na Stojkovićev pogon pregazili Riječane i uzeli Kup

DINAMO - RIJEKA 2-0 Heroj pobjede je Stojković koji je prvi gol postigao u 50. minuti nakon udarca izvana. Drugi je stigao tek sedam minuta kasnije nakon sjajnog proigravanja Belje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026