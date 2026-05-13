VIDEO Mamurna Barca izgubila kod davljenika i možda odlučila bitku za ostanak. Penal odlučio

U prošlom kolu su nogometaši Barcelone proslavili naslov prvaka španjolske La Lige, a ove su srijede došli do davljenika Alavesa koji je slavio s 1-0 u dvoboju 36. kola. Time je Alaves pobjegao iz zone ispadanja, ali do kraja sezone mu, kao i brojnim klubovima na dnu ljestvice, ostaje velika borba za ostankom u eliti.

Jedini pogodak protiv donekle nezainteresirane Barcelone, dva dana nakon šampionske parade ulicama katalonske prijestolnice, je postigao Diabate u prvoj minuti nadoknade prvog poluvremena. Napadala je Barcelona u valovima tijekom drugog dijela, ali je hrabri domaćin, koji je uoči utakmice napravio špalir novom prvaku, sačuvao minimalno vodstvo.

Getafe je pred svojim navijačima pobijedio Mallorcu 3-1. Uvodna dva pogotka na susretu postigao je Satriano, u 14. i 41. minuti, dok je u 63. domaćin potvrdio pobjedu kada je Romero pogodio za 3-0. Jedino što je Mallorca uspjela do kraja dvoboja jest počasni pogodak Mascarella u 65. minuti.

Dva kola prije kraja sezone nevjerojatna je gužva na dnu ljestvice. Prežaljen je jedino posljednji Oviedo, a iznad njega čak četiri momčadi imaju po 39 bodova. To su Girona, Levante, Mallorca i Elche. Bod više od tog kvarteta ima Alaves, dok po 42 imaju Osasuna, Valencia i Espanyol.

Nogometaši Espanyola i Seville ostvarili su ove srijede, u utakmicama 36. kola, vrlo važne pobjede u borbama koje vode ne bi li ostali i iduće sezone u eliti. Niti jedna od ove dvije momčadi nije matematički osigurala ostanak, ali se bitno približila tom cilju.

Espanyol je na domaćem terenu svladao Athletic Bilbao s 2-0 i bila je to prva pobjeda Espanyola u ovoj kalendarskoj godini. Klub iz Barcelone je poveo u 69. minuti golom Mille, a erupcija oduševljenja domaćih navijača nastala je u 92. kada je Garcia bio strijelac za konačnih 2-0.

Dramatičnije je do tri boda stigla Sevilla koja je nakon samo dvadeset minuta igre gubila kod Villarreala 0-2, ali je na kraju pobijedila 3-2. Moreno u 13. i Mikautadze u 20. minuti su bili strijelci dva domaća pogotka, ali već do kraja prvog dijela Sevilla se vratila u igru.

Oso je u 36. minuti smanjio, dok je Salas u nadoknadi prvog dijela izjednačio na 2-2. Gostujući je junak bio Adams koji je sjajno u 72. minuti naciljao gornji bliži kut te zabio za ogromna tri boda seviljske momčadi. Sevilla je četiri, a Espanyol tri boda iznad zone ispadanja.

U četvrtak će još igrati Valencia - Rayo Vallecano, Girona - Real Sociedad i Real Madrid - Oviedo.

La Liga, 36. kolo:

Alaves - Barcelona 1-0 (Diabate 45+1)

Getafe - Mallorca 3-1 (Satriano 14, 41, Romero 63 / Mascarell 65)

Espanyol - Athletic 2-0 (Milla 69, Garcia 90+2)

Villarreal - Sevilla 2-3 (Moreno 13, Mikautadze 20 / Oso 36, Salas 45+2, Adams 72)

Utorak:

Osasuna - Atletico 1-2 (Barja 90+1 / Lookman 15-11m, Sorloth 71)

Betis - Elche 2-1 (Cucho Hernandez 9, Fornals 68 / Fort 41)

Celta - Levante 2-3 (Jutgla 4, 48 / Arriaga 43, Dela 57, Burgue 63)