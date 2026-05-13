Alaves šokirao Barcelonu pobjedom 1-0, Diabate heroj! Sevilla i Espanyol u dramatičnim pobjedama osigurali važne bodove za ostanak u La Ligi
VIDEO Mamurna Barca izgubila kod davljenika i možda odlučila bitku za ostanak. Penal odlučio
U prošlom kolu su nogometaši Barcelone proslavili naslov prvaka španjolske La Lige, a ove su srijede došli do davljenika Alavesa koji je slavio s 1-0 u dvoboju 36. kola. Time je Alaves pobjegao iz zone ispadanja, ali do kraja sezone mu, kao i brojnim klubovima na dnu ljestvice, ostaje velika borba za ostankom u eliti.
Jedini pogodak protiv donekle nezainteresirane Barcelone, dva dana nakon šampionske parade ulicama katalonske prijestolnice, je postigao Diabate u prvoj minuti nadoknade prvog poluvremena. Napadala je Barcelona u valovima tijekom drugog dijela, ali je hrabri domaćin, koji je uoči utakmice napravio špalir novom prvaku, sačuvao minimalno vodstvo.
Gol Alavesa za pobjedu pogledajte OVDJE.
Getafe je pred svojim navijačima pobijedio Mallorcu 3-1. Uvodna dva pogotka na susretu postigao je Satriano, u 14. i 41. minuti, dok je u 63. domaćin potvrdio pobjedu kada je Romero pogodio za 3-0. Jedino što je Mallorca uspjela do kraja dvoboja jest počasni pogodak Mascarella u 65. minuti.
Dva kola prije kraja sezone nevjerojatna je gužva na dnu ljestvice. Prežaljen je jedino posljednji Oviedo, a iznad njega čak četiri momčadi imaju po 39 bodova. To su Girona, Levante, Mallorca i Elche. Bod više od tog kvarteta ima Alaves, dok po 42 imaju Osasuna, Valencia i Espanyol.
Nogometaši Espanyola i Seville ostvarili su ove srijede, u utakmicama 36. kola, vrlo važne pobjede u borbama koje vode ne bi li ostali i iduće sezone u eliti. Niti jedna od ove dvije momčadi nije matematički osigurala ostanak, ali se bitno približila tom cilju.
Espanyol je na domaćem terenu svladao Athletic Bilbao s 2-0 i bila je to prva pobjeda Espanyola u ovoj kalendarskoj godini. Klub iz Barcelone je poveo u 69. minuti golom Mille, a erupcija oduševljenja domaćih navijača nastala je u 92. kada je Garcia bio strijelac za konačnih 2-0.
Dramatičnije je do tri boda stigla Sevilla koja je nakon samo dvadeset minuta igre gubila kod Villarreala 0-2, ali je na kraju pobijedila 3-2. Moreno u 13. i Mikautadze u 20. minuti su bili strijelci dva domaća pogotka, ali već do kraja prvog dijela Sevilla se vratila u igru.
Oso je u 36. minuti smanjio, dok je Salas u nadoknadi prvog dijela izjednačio na 2-2. Gostujući je junak bio Adams koji je sjajno u 72. minuti naciljao gornji bliži kut te zabio za ogromna tri boda seviljske momčadi. Sevilla je četiri, a Espanyol tri boda iznad zone ispadanja.
U četvrtak će još igrati Valencia - Rayo Vallecano, Girona - Real Sociedad i Real Madrid - Oviedo.
La Liga, 36. kolo:
Alaves - Barcelona 1-0 (Diabate 45+1)
Getafe - Mallorca 3-1 (Satriano 14, 41, Romero 63 / Mascarell 65)
Espanyol - Athletic 2-0 (Milla 69, Garcia 90+2)
Villarreal - Sevilla 2-3 (Moreno 13, Mikautadze 20 / Oso 36, Salas 45+2, Adams 72)
Utorak:
Osasuna - Atletico 1-2 (Barja 90+1 / Lookman 15-11m, Sorloth 71)
Betis - Elche 2-1 (Cucho Hernandez 9, Fornals 68 / Fort 41)
Celta - Levante 2-3 (Jutgla 4, 48 / Arriaga 43, Dela 57, Burgue 63)
