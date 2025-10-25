Obavijesti

UHVATILI SU FORMU

VIDEO Manchester United dobio treću utakmicu zaredom i skočio na četvrto mjesto Premier lige!

Piše Petar Božičević, HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Phil Noble/REUTERS

Nakon Sunderlanda i Liverpoola, "crveni vragovi" su pobijedili i Brighton u Premier ligi i skočili na četvrto mjesto prvenstvene ljestvice!

Treću prvenstvenu pobjedu u nizu upisali su nogometaši Manchester Uniteda koji su ove subote na svom Old Traffordu, u devetom kolu Premier lige, svladali Brighton 4-2.

Manchester United je vrlo dobro odradio prvo poluvrijeme nakon kojeg je ima dva gola prednosti. U 24. minuti je Matheus Cunha precizno pogodio suprotni kut sa 16 metara za 1-0, dok je deset minuta kasnije na 2-0 povećao Casemiro. Nakon Brazilčeva udarca lopta je očešala jednog od suparničkih igrača i promijenila smjer.

Premier League - Manchester United v Brighton & Hove Albion
Foto: Phil Noble/REUTERS

Nakon sat vremena igre imao je domaćin vodstvo 3-0, a treći je strijelac bio Mbeumo. Tračak nade za goste se pojavio u 74. kada je Welbeck iz slobodnog udarca pogodio pod gredu za 1-3.

Golove pogledajte OVDJE

U 92. minuti je nastala panika na Old Traffordu jer je Kostoulas pogodio za 2-3, ali domaći sastav je do kraja ipak izdržao i upisao nova tri boda koja su ga podigla na četvrto mjesto ljestvice. Sve je riješeno kada je Mbeumo zabio svoj drugi gol u 97. minuti za 4-2.

Premier League - Manchester United v Brighton & Hove Albion
Foto: Phil Noble/REUTERS

United je niz započeo domaćom pobjedom protiv Sunderlanda (2-0), a prije Brightona pobijedio je Liverpool u gostima 2-1. Iduće dvoboje igraju u gostima kod Nottingham Foresta pa Tottenhama. 

