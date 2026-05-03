Obavijesti

Sport

Komentari 2
PROTIV LIVERPOOLA

VIDEO Manchester United slavio u preokretu i plasirao se u LP

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Manchester United slavio u preokretu i plasirao se u LP
2
Foto: Jason Cairnduff

United je pobijedio Liverpool 3-2 u bitnoj utakmici. Koliko je ova pobjeda Manchester Uniteda bitna, govori činjenica da 'crveni vragovi' u Ligi prvaka nisu nastupali čak dvije sezone

Admiral

Nogometaši Manchester Uniteda došli su do bitne pobjede protiv Liverpoola (3-2) i izborio plasman u Ligu prvaka sljedeće sezone. 'Crveni vragovi' poveli su već u 6. minuti golom Matheusa Cunhe. Samo osam minuta kasnije, na 2-0 povećao je Benjamin Šeško

Liverpool je bolje ušao u nastavak utakmice te su izjednačili na 2-2. Najprije je u 47. minuti zabio Dominik Szoboszlai, a Mađar je u 56. minuti asistirao za gol Codyja Gakpoa. Međutim, junak utakmice koji je zabio za preokret domaćina i plasman u najelitnije europsko natjecanje je Kobbie Mainoo u 78. minuti utakmice. Sve golove s utakmice pogledajte OVDJE

Premier League - Manchester United v Liverpool
Foto: Jason Cairnduff

Mainoo je natrčao na jednu odbijenu loptu te je odmjerenim udarcem svladao Freddieja Woodmana na vratima Liverpoola. 

Koliko je ova pobjeda Manchester Uniteda bitna, govori činjenica da 'crveni vragovi' u Ligi prvaka nisu nastupali čak dvije sezone. 

 Liverpool je pao na četvrto mjesto, a do kraja dana može pasti i na peto ako Aston Villa izbjegne poraz od Tottenhama na domaćem terenu. Liverpoolu Liga prvaka ne bi trebala doći u pitanje jer peto mjesto također nosi elitno nogometno natjecanje, a šestom Bournemouthu bježe šest bodova.

 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Odvela je UFC prvaka na sud i tražila polovicu imovine. Presuda ju je ostavila bez riječi
SUDSKA 'SAPUNICA'

FOTO Odvela je UFC prvaka na sud i tražila polovicu imovine. Presuda ju je ostavila bez riječi

Israel Adesanya (36) jedan je od najboljih i najpoznatijih UFC boraca ove generacije. Nigerijac koji nastupa pod zastavom Novog Zelanda bio je dvostruki prvak u srednjoj kategoriji u UFC-u, a mnogi ga smatraju jednim od najboljih u povijesti svoje kategorije. Ipak, Adesanya nije punio naslovnice samo zahvaljujući sjajnoj sportskoj karijeri. Puno je pažnje privukla njegova veza s Charlotte Powdrell, koja je tražila polovicu njegovog bogatstva od 15 milijuna dolara, ali neuspješno!
Fatalna Brazilka besplatno časti fanove intimnim fotografijama
FOTO: LETICIA BUFONI

Fatalna Brazilka besplatno časti fanove intimnim fotografijama

Leticia Bufoni je jedno od vodećih imena u svijetu skateboarda. Brazilsko-američka sportašica i poduzetnica, postala je jedna od najutjecajnijih žena u ekstremnim sportovima. Nedavno je otvorila platformu za odrasle

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026