VIDEO Manchester United slavio u preokretu i plasirao se u LP

Nogometaši Manchester Uniteda došli su do bitne pobjede protiv Liverpoola (3-2) i izborio plasman u Ligu prvaka sljedeće sezone. 'Crveni vragovi' poveli su već u 6. minuti golom Matheusa Cunhe. Samo osam minuta kasnije, na 2-0 povećao je Benjamin Šeško.

Liverpool je bolje ušao u nastavak utakmice te su izjednačili na 2-2. Najprije je u 47. minuti zabio Dominik Szoboszlai, a Mađar je u 56. minuti asistirao za gol Codyja Gakpoa. Međutim, junak utakmice koji je zabio za preokret domaćina i plasman u najelitnije europsko natjecanje je Kobbie Mainoo u 78. minuti utakmice. Sve golove s utakmice pogledajte OVDJE.

Mainoo je natrčao na jednu odbijenu loptu te je odmjerenim udarcem svladao Freddieja Woodmana na vratima Liverpoola.

Koliko je ova pobjeda Manchester Uniteda bitna, govori činjenica da 'crveni vragovi' u Ligi prvaka nisu nastupali čak dvije sezone.

Liverpool je pao na četvrto mjesto, a do kraja dana može pasti i na peto ako Aston Villa izbjegne poraz od Tottenhama na domaćem terenu. Liverpoolu Liga prvaka ne bi trebala doći u pitanje jer peto mjesto također nosi elitno nogometno natjecanje, a šestom Bournemouthu bježe šest bodova.