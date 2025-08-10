VIDEO Maratonska VAR provjera za 'nokaut' u Koprivnici! Evo zašto je Varaždin dobio crveni...

Subotnji program u Hrvatskoj nogometnoj ligi otvorili su nogometaši Slaven Belupa i Varaždina. Momčad Nikole Šafarića ostala je s desetoricom nakon samo 21 minute igre nakon što je Antonio Boršić dobio crveni karton. Ipak, isključenju je prethodila maratonska VAR provjera u trajanju od čak pet minuta!

Sve se dogodilo u sekundi. Bek Varaždina uklizao je i koljenima udario protivnika, jedno je završilo u prsima, a drugim je pogodio braniča "farmaceuta" u glavu. Stoper Slavena u bolovima je ostao ležati na tlu dok mu je liječnička služba pohitala pružiti pomoć. Uključila se i VAR soba te Strukanu sugerirala da je potencijalno riječ o izravnom crvenom kartonu za Boršića.

Foto: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sudac Strukan dugo je gledao VAR snimku iz svih mogućih kuteva i pozicija, pune tri minute. Kada je skupio dovoljno dokaza okrenuo se prema Boršiću, promijenio odluku i varaždinskom bočnom pokazao izravni crveni karton, a sve je zajedno potrajalo dobrih pet minuta. Cijelu situaciju pogledajte OVDJE.

Novak Tepšić ušao je u igru umjesto Ivana Mamuta nakon izjednačenja, a zanimljivo, u 27. minuti Varaždinci su poveli preko Tavaresa. Ipak, Ivan Božić poravnao je u 35. minuti.

Utakmica je još u tijeku...