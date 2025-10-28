Obavijesti

NBA VEČER PUNA DRAME

VIDEO Markkanen srušio rekord Karla Malonea! Jokić i treći put zaredom ostvario triple double

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 3 min
VIDEO Markkanen srušio rekord Karla Malonea! Jokić i treći put zaredom ostvario triple double
Foto: Rob Gray

Lauri Markkanen ispisao povijest s 51 košem i ponovio uspjeh Karl Malonea star čak 27 godina. Jokić nezaustavljiv s trećim triple-doubleom. Lakersi bez zvijezda nemoćni protiv Blazersa

Noć s ponedjeljka na utorak u NBA ligi donijela je sjajne individualne izvedbe, dramatične završnice i podsjetnik koliko ozljede mogu promijeniti sudbinu momčadi. Od povijesne večeri Laurija Markkanena u Salt Lake Cityju, preko nove dominantne partije Nikole Jokića, do borbe desetkovanih Lakersa, ljubitelji košarke svjedočili su večeri za pamćenje. Pobjede su odnijeli i Denver Nuggetsi, Utah Jazz, Portland Trail Blazersi i Golden State Warriorsi.

Markkanen ispisao povijest Jazza

Utakmica večeri odigrana je u Delta Centeru, gdje je Utah Jazz nakon produžetka svladao Phoenix Sunse 138-134. Junak utakmice bio je finski krilni centar Lauri Markkanen, koji je odigrao utakmicu života, postavivši novi rekord karijere s 51 poenom, uz 14 skokova. Ovim je postignućem postao prvi igrač Jazza s 50 ili više koševa u utakmici regularne sezone još od legendarnog Karla Malonea 1998. godine.

Ipak, put do pobjede bio je sve samo ne lagan. Jazz je imao kontrolu nad utakmicom i vodstvo od sedam poena (122-115) na samo 23 sekunde do kraja regularnog dijela. Tada na scenu stupa zvijezda Sunsa, Devin Booker. S dvije brze trice vratio je svoju momčad u igru. Nakon što je Booker pogodio prvo, a promašio drugo slobodno bacanje pri rezultatu 124-122 za Jazz, Mark Williams je nevjerojatnim skokom u napadu i poenima uz zvuk sirene odveo utakmicu u produžetak. U dodatnih pet minuta, Markkanen je preuzeo odgovornost i sa sedam ključnih poena osigurao pobjedu za svoju momčad.

- Pokušavao sam riješiti utakmicu u regularnom dijelu, noge su već bile umorne, ali nisam uspio. Valjda je ovo bila prilika za nešto posebno - izjavio je Markkanen nakon utakmice.

Kod poraženih Sunsa, koji su sada na omjeru 1-3 i u nizu od tri poraza, najbolji je bio Devin Booker s 34 poena. Phoenix je igrao bez ozlijeđenih Dillona Brooksa i Jalena Greena.

Nezaustavljivi Jokić i Murray

U Minneapolisu, Denver Nuggetsi nastavili su sa sjajnim startom sezone, pobijedivši Minnesota Timberwolvese 127-114. Aktualne prvake predvodio je nezaustavljivi dvojac Nikola Jokić i Jamal Murray.

Jokić je ostvario treći triple-double u isto toliko utakmica ove sezone, završivši susret s 25 poena, 19 skokova i 10 asistencija. Time se pridružio elitnom društvu Oscara Robertsona i Russella Westbrooka kao jedini igrač u povijesti NBA lige koji je sezonu započeo s tri uzastopna triple-double učinka.

Ipak, prvo ime večeri bio je Jamal Murray. Kanadski razigravač je eksplodirao u trećoj četvrtini, postigavši čak 23 od svoja ukupno 43 poena u tom periodu, čime je u potpunosti prelomio utakmicu. Denver je tu dionicu dobio s nevjerojatnih 45-29 i preuzeo kontrolu koju nije ispuštao do kraja. Timberwolvesi su igrali bez najveće zvijezde Anthonyja Edwardsa koji je izvan stroja zbog ozljede tetive. U redovima domaćina najefikasniji je bio Jaden McDaniels s 25 koševa.

Lakersi nemoćni bez zvijezda

Los Angeles Lakersi suočavaju se s pravom bolnicom na početku sezone. Bez Luke Dončića (ozljeda prsta i kontuzija noge), LeBrona Jamesa (išijas), Marcusa Smarta i Gabea Vincenta, momčad trenera JJ Redicka bila je lak plijen za Portland Trail Blazerse, koji su slavili u Crypto.com Areni 122-108.

S čak sedam igrača izvan sastava, Lakersi su se oslonili na herojsku partiju Austina Reavesa. Samo dan nakon što je postigao rekord karijere s 51 košem protiv Sacramenta, Reaves je ponovno bio briljantan. Zabio je 41 i time izjednačio rekord legendarnog Elgina Baylora iz 1962. za najviše poena (143) u prve četiri utakmice sezone u povijesti franšize.

Međutim Reavesova izvedba nije bila dovoljna. Bez pravih kreatora igre, Lakersi su imali čak 25 izgubljenih lopti, što je Portland pretvorio u 28 lakih poena. Momčad iz Oregona, također oslabljena neigranjem Scoota Hendersona i Roberta Williamsa III, iskoristila je priliku za važnu pobjedu.

U San Franciscu, Golden State Warriorsi su dominantnom trećom četvrtinom slomili otpor Memphis Grizzliesa i slavili sa 131:118. U uravnoteženom napadu Warriorsa istaknuli su se Jonathan Kuminga s 25 poena i 10 skokova te Brandin Podziemski s 23 poena. Kod Memphisa, Ja Morant je zabio 23 poena uz devet asistencija. Boston Celticsi su kao gosti nadigrali New Orleans Pelicanse 111-104, u čijoj je momčadi Hrvat Karlo Matković dobio svega tri minute i imao je jedan promašeni šut za tricu.

NBA, rezultati

  • Detroit - Cleveland 95-116
  • Philadelphia - Orlando 136-124
  • Chicago - Atlanta 128-123
  • Houston - Brooklyn 137-109
  • New Orleans - Boston 90-122
  • San Antonio - Toronto 121-103
  • Dallas - Oklahoma City 94-101
  • Utah - Phoenix 138-134 (produžetak)
  • Minnesota - Denver 114-127
  • Golden State - Memphis 131-118
  • LA Lakers - Portland 108-122

