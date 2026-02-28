VIDEO Marko Livaja tražio je penal u sudačkoj nadoknadi, a sudac ostao 'nijem'. Pogledajte

Varaždin je i treći put ove sezone zaustavio Hajduk i ostao neporažen (1-1). Posljednjih 10-ak minuta domaći su igrali s igračem manje, a u sudačkoj nadoknadi su gosti tražili kazneni udarac.

Igrala se peta minuta sudačke nadoknade kada je Brajković ubacio s boka na drugu stativu, a Marko Livaja je bio u duelu s Robertom Punčecom. Kapetan Hajduka nije uspio doći do lopte, pao je na travnjak i tražio kazneni udarac, ali sudac Ante Čulina nije se oglasio.

Livaja je ranije na utakmici briljantno asistirao Anti Rebiću za 0-1 u 23. minuti, a konačnih 1-1 postavio je Iuri Tavares u 40. minuti. Varaždinci su četvrti sa 33 boda, a Hajduk je drugi sa 47.