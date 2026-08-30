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U SJAJNOJ FORMI

VIDEO Matanović zabio golčinu s 20 metara, a onda i asistirao

Piše Issa Kralj,
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VIDEO Matanović zabio golčinu s 20 metara, a onda i asistirao
Foto: Sportklub
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Matanović opet briljira! Zabio bombetinu za Freiburg i asistirao za hat-trick Suzukija protiv Werdera

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Hrvatski reprezentativac Igor Matanović nastavlja s golgeterskom formom. U utakmici 1. kola Bundeslige u kojoj je njegov Freiburg ugostio Werder iz Bremena Hrvat je zabio golčinu za 2-0 nekoliko sekundi prije odlaska na predah. 

 Već u 14. minuti hrvatski napadač zaprijetio je glavom nakon ubačaja Philippa Lienharta, ali lopta je otišla visoko iznad gola. Freiburg je poveo u 29. minuti kada je zabio Yuito Suzuki. Matanović je imao više sreće imao je u 45. minuti kada je s 20 metara zatresao protivničku mrežu. Video pogledajte OVDJE.

Matanovićeva momčad imala je 2-0 na poluvremenu, ali nastavili su trpati i u nastavku susreta. Suzuki je postigao hat-trick nakon što je zabio golove u 48. minuti i 55. upravo na asistenciju 'vatrenog'. 

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