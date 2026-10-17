Hrvatski veznjak majstorski je prošao po desnoj strani i uputio precizan ubačaj u kazneni prostor
ODLIČNA FORMA
VIDEO Mateo Kovačić majstorski asistirao za sjajan gol Haalanda
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Hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić nakon točno mjesec dana ponovno se našao u startnoj postavi Manchester Cityja, a povratak je obilježio sjajnom asistencijom za vodstvo 'građana' 2-1 protiv Ipswicha u sedmom kolu Premier lige.
Hrvatski veznjak majstorski je prošao po desnoj strani i uputio precizan ubačaj u kazneni prostor, gdje se na pravom mjestu našao Erling Haaland i zatresao mrežu za novo vodstvo momčadi Enza Maresce. Kovačićevu asistenciju pogledajte OVDJE.
Utakmica je u tijeku.
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