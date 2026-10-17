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VIDEO Mateo Kovačić majstorski asistirao za sjajan gol Haalanda

Piše Ivan Tomašković,
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VIDEO Mateo Kovačić majstorski asistirao za sjajan gol Haalanda
Foto: Sportklub
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Hrvatski veznjak majstorski je prošao po desnoj strani i uputio precizan ubačaj u kazneni prostor

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Hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić nakon točno mjesec dana ponovno se našao u startnoj postavi Manchester Cityja, a povratak je obilježio sjajnom asistencijom za vodstvo 'građana' 2-1 protiv Ipswicha u sedmom kolu Premier lige.

Hrvatski veznjak majstorski je prošao po desnoj strani i uputio precizan ubačaj u kazneni prostor, gdje se na pravom mjestu našao Erling Haaland i zatresao mrežu za novo vodstvo momčadi Enza Maresce. Kovačićevu asistenciju pogledajte OVDJE

Utakmica je u tijeku. 

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