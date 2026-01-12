VIDEO Mbappe je loš gubitnik. Ovaj potez naljutio Katalonce

Barcelona je u spektakularnom finalu španjolskog Superkupa u saudijskoj Džedi svladala Real Madrid 3-2 i osvojila 16. trofej u ovom natjecanju. Fantastična utakmica s pet golova i brojnim preokretima nije mogla proći bez nesportskih poteza igrača "kraljevskog kluba" koji su, predvođeni najvećom zvijezdom, odbili odati počast pobjednicima.

Izostanak tradicionalne počasti

Nakon što su igrači Barcelone napravili špalir i pljeskom ispratili Madriđane prilikom preuzimanja srebrnih medalja, očekivao se uzvratni potez poštovanja. Međutim, umjesto da ostanu na terenu i čestitaju prvacima, nogometaši Reala krenuli su prema svlačionici. Iako ih je trener Xabi Alonso pozvao da se vrate i ispoštuju protokol, dogodio se trenutak koji je izazvao lavinu kritika.

Prema izvještajima španjolskih medija, ključnu ulogu u izbjegavanju ceremonije imao je Kylian Mbappé. Vidno frustriran porazom, francuski napadač je gestama i povicima pozivao suigrače da napuste teren. Kamere su zabilježile trenutak u kojem zaustavlja Raúla Asencija, koji je krenuo prema mjestu gdje se trebao formirati špalir, te ga usmjerava prema izlazu. Potez su na društvenim mrežama odmah prozvali sramotnim i nedostojnim kluba Realove veličine.

Frustracija zvijezde i spektakl na terenu

Mbappé je u igru ušao u završnici susreta, nakon što se tek oporavio od ozljede koljena, no nije uspio značajnije utjecati na rezultat. Njegova nervoza kulminirala je nakon utakmice, a ovim je činom samo produbio gorčinu novog poraza od katalonskog rivala. Zanimljivo je da je predsjednik Reala Florentino Pérez, za razliku od svoje momčadi, ispoštovao protokol te osobno čestitao svakom igraču Barcelone.

Sama utakmica bila je istinska reklama za nogomet. Barcelona je tri puta vodila golovima Raphinhe (dva) i Roberta Lewandowskog, dok su se za Real pogađali Vinicius Junior i Gonzalo Garcia. Pobjednički gol za konačnih 3-2 zabio je Raphinha 15-ak minuta prije kraja.

Foto: Stringer