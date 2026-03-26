VIDEO Francuzi ostali s igračem manje pa povećali prednost protiv Brazila! Pogledajte kako

Nogometaši Brazila i Francuske sastali su se u sjajnoj prijateljskoj utakmici u Foxboroughu, a "tricolori" su poveli u 32. minuti. Zabio je Realov Kylian Mbappe, a asistirao mu je sjajni Michael Olise.

Utakmica je krenula sa zakašnjenjem od kakvih pet minuta, a nakon odigranih podjednakih pola sata igre, Francuzi su zabili gol. Olise je osjetio utrčavanje Mbappea u dubinu i poslao mu sjajnu loptu, a francuski golgeter mirno je realizirao situaciju i zabio za 1-0. Gol pogledajte OVDJE

Mbappeu je ovo već 56. gol za francusku reprezentaciju i na samo jedan gol je udaljen od Oliviera Girouda (57 golova), najboljeg strijelca u povijesti svjetskog viceprvaka.

Podsjetimo, najbolji igrač Reala se vraća u puni pogon nakon ozljede koljena, a u prošlom je prvenstvenom kolu za Real krenuo s klupe protiv Atletica (3-2) i ušao u drugom poluvremenu.

Francuzi su u 55. minuti ostali s igračem manje jer je Upamecano kao posljednji igrač obrane zaustavio Wesleya u izglednoj situaciji za gol. Prvotno mu je sudac dao žuti karton, ali nakon provjere VAR-a je preokrenuo odluku. Situaciju pogledajte OVDJE

Ipak, unatoč znatno boljem Brazilu u drugom poluvremenu, Francuzi su u 65. minuti zabili za 0-2. Olise je ponovno asistirao, a strijelac je ovoga puta bio Ekitike. Gol pogledajte OVDJE