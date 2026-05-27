VIDEO Medvedev se žalio na vrućinu, a supruga mu očitala lekciju: 'Nauči se ponašati'!

Ruski tenisač Danil Medvedev, osmi igrač svijeta, neočekivano je završio svoj nastup na Roland Garrosu već u prvom kolu. U meču prepunom preokreta, bolji od njega bio je 97. tenisač svijeta, Australac Adam Walton, koji je slavio (6-2, 1-6, 6-1, 1-6, 6-4). Ipak, osim senzacionalnog poraza, meč je obilježila i nesvakidašnja scena u kojoj je nervozni Medvedev s tribina dobio javnu kritiku od vlastite supruge Darije.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Čilić za 24sata o planovima za budućnost, Prižmiću...: Vidjet ću na kraju sezone što dalje... | Video: 24sata/pixsell

Suprugina lekcija s tribina

Medvedev, kojem zemljana podloga tradicionalno ne leži, od samog početka meča pokazivao je znakove frustracije. Visoke temperature u Parizu očito su mu smetale, pa je već sredinom prvog seta počeo glasno prigovarati, mrmljati i gestikulirati. Takvo ponašanje isprovociralo je njegovu suprugu Dariju, koja ga redovito prati na turnirima i dobro je upućena u teniske prilike. U jednom trenutku, kamere su uhvatile kako mu s tribina, vidno iznervirana, dobacuje savjet.

​- Vruće je svima. Svi patimo. Moraš se ponašati! - odzvanjale su njezine riječi s tribina.

Rus joj, u svom stilu, nije ostao dužan. Okrenuo se prema loži i kratko odgovorio:

​- Počet ću se ponašati kad mi loptice počnu ulaziti u teren.

Rollercoaster od pet setova

Unatoč savjetima s tribina, Medvedev nije uspio pronaći konstantnost u svojoj igri. Meč protiv australskog kvalifikanta Adama Waltona pretvorio se u pravi rollercoaster, s izmjenama dominacije. Rus je napravio čak 60 neprisiljenih pogrešaka i iskoristio samo pet od 21 break-lopte, što je na kraju bilo presudno.

Foto: Benoit Tessier

Walton je, s druge strane, odigrao meč života, ostvarivši prvu pobjedu protiv igrača iz top 10 i najveći trijumf u karijeri. Nakon gotovo tri i pol sata borbe, Australac je iskoristio svoju priliku i šokantno izbacio bivšeg svjetskog broja jedan.

Ne želim tražiti izgovore

Poznato je da Medvedev ne voli igrati na pariškoj zemlji. Ovo mu je bio sedmi poraz u prvom kolu u deset nastupa na Roland Garrosu, turniru na kojem mu je najbolji rezultat četvrtfinale iz 2021. godine. Iako se tijekom meča žalio na uvjete, na konferenciji za medije nakon poraza odbio je koristiti vrućinu kao izgovor.

​- Ne, ne mislim da je to bio faktor. Osjećao sam se u redu s vrućinom. Mislim, nikome nije lako igrati po ovakvoj vrućini, ali osjećao sam se dobro. Nitko nije imao grčeve ili nešto slično. Ne želim tražiti izgovore. Znam zašto ne igram najbolje na Roland Garrosu, ali ako to kažem, zvučat će kao izgovor. Zato ću to zadržati za sebe - izjavio je Medvedev.

Foto: Benoit Tessier

Priznao je da mu se teško prilagoditi nekim stvarima, poput ranih jutarnjih mečeva.

​- Ne volim se rano buditi i obično sam manje učinkovit kad se probudim u 6.15 ujutro. U tenisu se morate prilagođavati, a ja ponekad nisam dovoljno dobar u tome - dodao je.

Novinari su ga upitali razmišlja li o preskakanju Roland Garrosa u budućnosti kako bi se bolje pripremio za Wimbledon, no tu je ideju odlučno odbacio.

​- Ne, ne, ne. Osim ako nisam ozlijeđen, naravno. Želim igrati na Grand Slamovima. Znam da sam u dobroj formi i da mogu dobro igrati i ovdje. Možda bih trebao razmisliti o igranju nekog pripremnog turnira prije, što inače ne radim. Ali, kad nešto ne funkcionira, zašto ne? To je jedina stvar o kojoj ću razmisliti za sljedeću godinu - poručio je Rus.

*uz korištenje AI-ja.