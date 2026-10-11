VIDEO Mektić i Krajicek nakon drame prošli 1. kolo u Šangaju

Nikola Mektić i Amerikanac Austin Krajicek prošli su kroz pravu tenisku dramu u prvom kolu ATP turnira u Šangaju, ali su na kraju ipak pronašli put do pobjede. Nakon dva sata i 16 minuta igre svladali su Talijane Andreu Vavassorija i Simonea Bolellija sa 6-7 (2), 7-6 (2), 10-7 te izborili plasman u drugo kolo.

Prvi set pripao je talijanskom paru, koji je u tie-breaku bio uvjerljiviji, no Mektić i Krajicek uzvratili su istom mjerom u drugom setu. Odluka je pala u produženom tie-breaku, u kojem su hrvatski tenisač i njegov američki partner sa 10-7 dovršili preokret.

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Zanimljivo, isti suparnici sastali su se nedavno i u polufinalu turnira u Tokiju. I tada su Mektić i Krajicek slavili nakon tri seta. U drugom kolu Šangaja čeka ih austrijska kombinacija Lucasa Meidlera i Neila Oberleitnera.