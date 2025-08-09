VIDEO Milan odigrao neriješeno protiv Leedsa. Luka Modrić ipak nije debitirao u novom klubu...

Idući pripremni susret Milan igra protiv Chelseaja 10. kolovoza, a u toj utakmici hrvatski bi veznjak mogao debitirati za novu momčad
Nogometaši Milana odigrali su 1-1 protiv Leeds Uniteda u pripremnoj utakmici u Dublinu. Unatoč najavama da bi mogao, Luka Modrić nije debitirao.
Talijanska je momčad povela u 31. minuti golom Gimeneza na asistenciju Magnija, a konačan rezultat postavio je Stach u 67. Iako je Max Allegri u drugom poluvremenu napravio osam promjena, Luka Modrić susret je odgledao s klupe.
Idući pripremni susret Milan igra protiv Chelseaja 10. kolovoza, a u toj utakmici hrvatski bi veznjak mogao debitirati za novu momčad.
