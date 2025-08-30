Obavijesti

SPORNA SITUACIJA

VIDEO Milimetri su bili ključni: Pogledajte zašto je poništen drugi gol Dinama u Varaždinu

Piše Luka Tunjić,
Foto: Screenshot/MaxSport

Dinamo je poveo u 23. minuti preko Matea Lisice, a Aleksa Latković postao je prvi koji je zatresao mrežu Dinama ove sezone u 52. minuti utakmice. U 56. minuti je poništen gol za novo vodstvo 'modrih'

U petom kolu HNL-a nogometaši Dinama gostovali su u Varaždinu. ''Modri'' su dominantno ušli u sezonu, u četiri utakmice osvojili su maksimalnih 12 bodova, u kojima nisu primili ni gol. Ipak, tom je nizu došao kraj jer je Aleksa Latković zatresao mrežu Ivana Nevistića u 52. minuti utakmice.

Samo četiri minute kasnije Dinamo je zabio drugi gol, a strijelac je bio Scott McKenna. Ipak, Škot nije proslavio prvijenac u dresu Dinama jer je Mateo Erceg poništio njegov gol. 

Stojković je u toj akciji ubacio iz slobodnog udarca, a McKenna je pospremio u mrežu. Ipak, bio je u spornoj poziciji, doslovno su milimetri odlučivali o tome je li gol bio regularan ili nije. Sporno zaleđe možete pogledati OVDJE.

