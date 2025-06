VIDEO Stipe Miočić dobio je hrvatsku domovnicu! Evo što je poklonio premijeru Plenkoviću

Najbolji teškaš u povijesti UFC-a, Stipe Miočić (42), vratio se u Hrvatsku! Američki borac hrvatskih korijena prisustvovat će Sunset Sports Festivalu koji se organizira u Zadru. Festival počinje u četvrtak, a trajat će do subote. Riječ je o četvrtom izdanju manifestacije, a prije druženja s obožavateljima u Zadru, Miočića i njegovu obitelj u Banskim dvorima primio je hrvatski premijer Andrej Plenković.

POGLEDAJTE VIDEO: Stipe Miočić na prijemu kod premijera Plenkovića

Stipi i njegovoj obitelji uručio je domovnicu, kao službeno potvrdu hrvatskog državljanstva. Legendarni borac nije skrivao oduševljenje.

- Ponosni smo i sretni što smo ovdje, Hrvatska je najbolja zemlja s najboljim sportašima! - poručio je prisutnima pa premijeru poklonio potpisane MMA rukavice.

Foto: Marta Divjak/24sata

Zagreb: Andrej Plenković uručio Domovnicu Stipi Miočiću i njegovoj obitelji | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Zagreb: Andrej Plenković uručio Domovnicu Stipi Miočiću i njegovoj obitelji | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Miočić je tako napokon dobio hrvatsku domovnicu, za koju je više puta istaknuo da mu mnogo znači. Miočić je svoju profesionalnu karijeru započeo u američkoj promociji NAAFS, gdje je nizom impresivnih nokauta osvojio naslov prvaka. U UFC je ušao 2011. godine i ubrzo postao neprikosnoveni vladar teške kategorije, s rekordom po broju uzastopnih obrana naslova.

Zagreb: Andrej Plenković uručio Domovnicu Stipi Miočiću i njegovoj obitelji | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Tijekom karijere osvojio je brojne nagrade, uključujući više priznanja za Performance of the Night i Fight of the Night, a 2019. godine proglašen je "Sportašem godine" od strane Clevelandske sportske organizacije.

- Posebno me veseli što ću za nešto više od mjesec dana biti dio Sunset Sports Festivala, priče koja je danas poznata diljem svijeta. Bit će to prilika za druženje s nevjerojatnim ljudima na jednoj od najljepših destinacija. No, za mene ovo nije samo dolazak u Hrvatsku – to je povratak kući s osjećajem duboke osobne povezanosti i zahvalnosti - izjavio je Miočić, bivši UFC-ov prvak u teškoj kategoriji, koji se tijekom karijere dičio hrvatskim korijenima tako što je isticao simbole i nosio hlačice s kvadratićima.

Zagreb: Andrej Plenković uručio Domovnicu Stipi Miočiću i njegovoj obitelji | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

U Hrvatsku je prvi put stigao 2016. godine, nakon što je osvojio naslov u teškoj kategoriji. Tada se susreo s najpoznatijim hrvatskim borcem Mirkom Filipovićem, s kojim je i trenirao. Nakon toga, Miočić je još tri puta obranio pojas i time postao najuspješniji teškaš u povijesti elitne borilačke organizacije. Karijeru je završio u studenom prošle godine nakon poraza od Jona Jonesa.