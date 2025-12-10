Obavijesti

VIDEO Mlada navijačica ovom je gestom iznenadila i oduševila Ivicu Zupca nakon utakmice

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Instagram

Ivica Zubac dirnuo srca fanova nakon što je prihvatio poklon od male influencerice Vivian! Video je postao viralan i osvojio košarkaški svijet

Hrvatski košarkaški reprezentativac i centar LA Clippersa, Ivica Zubac (28), poznat je po svojoj dominantnoj igri pod košem, no ovoga puta našao se u centru pažnje zbog dirljivog trenutka s jednom od svojih najmlađih obožavateljica. Mlada influencerica Vivian podijelila je video koji je u kratkom roku postao viralan i osvojio srca publike diljem svijeta.

Na snimci se vidi kako malena Vivian prilazi Zupcu nakon utakmice i daruje mu popularnu igračku "Labubu". Naš košarkaš, vidno iznenađen i nasmijan, prihvatio je poklon, no nije bio siguran što treba učiniti. Simpatična djevojčica strpljivo mu je objasnila da je riječ o zagonetnom paketu kojeg treba otvoriti kako bi vidio koju je figuricu dobio.

NBA NOĆ Sjajni Zubac s double-double učinkom, Matković ponovo ulazi u ritam nakon ozljede lista
Sjajni Zubac s double-double učinkom, Matković ponovo ulazi u ritam nakon ozljede lista
DIV IZ ČITLUKA VIDEO Nova briljantna partija Zupca. Nenadmašiv je u skoku
VIDEO Nova briljantna partija Zupca. Nenadmašiv je u skoku

Zubac je čak zatražio i njezinu pomoć, pa mu je Vivian pomogla otvoriti kutiju, otkrivši zelenu figuricu. Cijela interakcija, obilježena Zupčevom nježnošću i dječjom iskrenošću, raznježila je sve prisutne. U opisu objave Vivian je kratko napisala: "Dala sam Ivici Zupcu Labubu! Mislim da mu se svidio!".

Objava je izazvala lavinu pozitivnih komentara. Brojni pratitelji pohvalili su Zupčevu pristupačnost. Inače, mlada influencerica Vivian pravi je hit na društvenim mrežama. Samo na TikToku ima više od 160.000 pratitelja, a njezinim profilom upravljaju roditelji.

