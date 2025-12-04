Obavijesti

Sport

Komentari 0
DIV IZ ČITLUKA

VIDEO Nova briljantna partija Zupca. Nenadmašiv je u skoku

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Nova briljantna partija Zupca. Nenadmašiv je u skoku
2
Foto: Dale Zanine

Clippersi su pobjedom protiv Hawksa prekinuli niz od pet poraza i tako stigli do ukupno šestog slavlja u sezoni

Los Angeles Clippersi noćas su stigli do uvjerljive gostujuće pobjede protiv Atlanta Hawksa, slavili su 115-92 i pritom odigrali svoju prvu utakmicu od kraja listopada u kojoj su suparniku ostavili na manje od 100 poena. Bila im je to tek šesta pobjeda sezone, ali i utakmica u kojoj su od početka kontrolirali ritam i rezultat.

James Harden predvodio je Clipperse s 27 koševa i devet asistencija, dok je Ivica Zubac ponovno imao značajnu ulogu. Hrvatski centar proveo je 33 minute na parketu, ubacio 14 poena (6/8 iz igre, slobodna bacanja 2/3), uhvatio čak 17 skokova i podijelio pet asistencija. Snažnom igrom u reketu otvorio je prostor suigračima i učvrstio Clippersima obranu koja je ovog puta funkcionirala gotovo besprijekorno.

Najbolje trenutke Zupca pogledajte OVDJE.

NBA: Los Angeles Clippers at Atlanta Hawks
Foto: Dale Zanine

Kod Atlante je najučinkovitiji bio Nickeil Alexander-Walker s 21 košem i pet skokova, a Dyson Daniels dodao je 15 poena. Momčad je igrala bez svog najboljeg igrača ove sezone, Jalena Johnsona, što je dodatno otežalo pokušaj da uhvati priključak.

NBA LIGA Nastavak agonije za Zupca i LA Clipperse, LeBron jedva održao živim niz iz daleke 2007. godine
Nastavak agonije za Zupca i LA Clipperse, LeBron jedva održao živim niz iz daleke 2007. godine

U drugom dijelu večeri Houston Rocketsi odigrali su sjajno drugo poluvrijeme i svladali Sacramento Kingse 121-95, čime su se vratili pobjedama nakon poraza kod Utah Jazza. Sada imaju omjer 14-5, dok su Kingsi na 5-17. Alperen Sengun predvodio je Rocketse s 28 koševa i deset skokova, a Kevin Durant pratio ga je s 24 poena i osam asistencija. Kod Kingsa su po 25 koševa ubacili Maxime Raynaud (uz šest skokova) i Malik Monk (uz pet asistencija), dok Dario Šarić nije ulazio u igru.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Doktorica iz Tuzle dala je vječno obećanje zvijezdi tenisa
POD POLARNIM SVJETLOM

FOTO Doktorica iz Tuzle dala je vječno obećanje zvijezdi tenisa

Sarajevski tenisač Damir Džumhur (33) dogurao je prošlog ljeta do polufinala ATP turnira u Umagu. Velika mu je podrška Aida Čičkušić, doktorica stomatologije iz Tuzle, koju je odlučio oženiti
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
VIDEO Ždralovi - Rijeka 1-4: Gosti bili u šoku pa u nastavku proigrali i izborili četvrtfinale
OSMINA FINALA KUPA

VIDEO Ždralovi - Rijeka 1-4: Gosti bili u šoku pa u nastavku proigrali i izborili četvrtfinale

Rijeka je doživjela veliki šok u petoj minuti kada je Nikolić zabio za vodstvo Ždralova. S 1-0 išlo se na odmor, a onda je prvak Hrvatske zaigrao kako treba i okrenuo susret. Zabili su Vignato i tri gola Čop

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025