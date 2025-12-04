VIDEO Nova briljantna partija Zupca. Nenadmašiv je u skoku

Los Angeles Clippersi noćas su stigli do uvjerljive gostujuće pobjede protiv Atlanta Hawksa, slavili su 115-92 i pritom odigrali svoju prvu utakmicu od kraja listopada u kojoj su suparniku ostavili na manje od 100 poena. Bila im je to tek šesta pobjeda sezone, ali i utakmica u kojoj su od početka kontrolirali ritam i rezultat.

James Harden predvodio je Clipperse s 27 koševa i devet asistencija, dok je Ivica Zubac ponovno imao značajnu ulogu. Hrvatski centar proveo je 33 minute na parketu, ubacio 14 poena (6/8 iz igre, slobodna bacanja 2/3), uhvatio čak 17 skokova i podijelio pet asistencija. Snažnom igrom u reketu otvorio je prostor suigračima i učvrstio Clippersima obranu koja je ovog puta funkcionirala gotovo besprijekorno.

Foto: Dale Zanine

Kod Atlante je najučinkovitiji bio Nickeil Alexander-Walker s 21 košem i pet skokova, a Dyson Daniels dodao je 15 poena. Momčad je igrala bez svog najboljeg igrača ove sezone, Jalena Johnsona, što je dodatno otežalo pokušaj da uhvati priključak.

U drugom dijelu večeri Houston Rocketsi odigrali su sjajno drugo poluvrijeme i svladali Sacramento Kingse 121-95, čime su se vratili pobjedama nakon poraza kod Utah Jazza. Sada imaju omjer 14-5, dok su Kingsi na 5-17. Alperen Sengun predvodio je Rocketse s 28 koševa i deset skokova, a Kevin Durant pratio ga je s 24 poena i osam asistencija. Kod Kingsa su po 25 koševa ubacili Maxime Raynaud (uz šest skokova) i Malik Monk (uz pet asistencija), dok Dario Šarić nije ulazio u igru.