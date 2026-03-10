Ime Modrić u nogometu nosi veliku težinu i mladi Tai Luka to itekako zna. Nogometaš slovenskog Aluminija zabio je gol izravno s centra terena u juniorskoj ligi, a ubrzo je stigao i poziv u slovensku U-18 reprezentaciju
VIDEO Mladi Luka Modrić u susjedstvu zabio gol s centra, a sad ga zovu i u reprezentaciju
Tai Luka Modrić (18) nije samo imenjak kapetana hrvatske nogometne reprezentacije, pokazao je da zna itekako igrati. Mladi nogometaš slovenskog Aluminija zabio je gol izravno s početnog udarca s centra terena protiv Celja u juniorskoj ligi, a njegova momčad na kraju je ipak izgubila 2-1. U 32. minuti Celje je poveo, ali već u sljedećoj je mladi Modrić šokirao pogotkom. Modrić je loptu, umjesto dodavanja suigraču s centra, poslao ravno u mrežu i prevario golmana.
Video gola pogledajte ovdje.
Ovo nije jedina dobra vijest za mladog Modrića. Nogometni savez Slovenije oživio je U-18 reprezentaciju kao most prema U-19 momčadi, a novi izbornik Goran Cvijanović (39), bivši slovenski reprezentativac i igrač Rijeke, uvrstio ga je na prvi popis igrača. Tai Luka Modrić tako je prvi put dobio poziv u nacionalnu vrstu.
Ove sezone u juniorskoj ligi postigao je tri gola, a ovaj s centra zasigurno je najspektakularniji.
