VIDEO Mladi Luka Modrić u susjedstvu zabio gol s centra, a sad ga zovu i u reprezentaciju

Tai Luka Modrić (18) nije samo imenjak kapetana hrvatske nogometne reprezentacije, pokazao je da zna itekako igrati. Mladi nogometaš slovenskog Aluminija zabio je gol izravno s početnog udarca s centra terena protiv Celja u juniorskoj ligi, a njegova momčad na kraju je ipak izgubila 2-1. U 32. minuti Celje je poveo, ali već u sljedećoj je mladi Modrić šokirao pogotkom. Modrić je loptu, umjesto dodavanja suigraču s centra, poslao ravno u mrežu i prevario golmana.

Ovo nije jedina dobra vijest za mladog Modrića. Nogometni savez Slovenije oživio je U-18 reprezentaciju kao most prema U-19 momčadi, a novi izbornik Goran Cvijanović (39), bivši slovenski reprezentativac i igrač Rijeke, uvrstio ga je na prvi popis igrača. Tai Luka Modrić tako je prvi put dobio poziv u nacionalnu vrstu.

Ove sezone u juniorskoj ligi postigao je tri gola, a ovaj s centra zasigurno je najspektakularniji.