Obavijesti

Sport

Komentari 0
SLOVENSKI IMENJAK

VIDEO Mladi Luka Modrić u susjedstvu zabio gol s centra, a sad ga zovu i u reprezentaciju

Piše Bruno Lukas,
Čitanje članka: 2 min
VIDEO Mladi Luka Modrić u susjedstvu zabio gol s centra, a sad ga zovu i u reprezentaciju
1
Foto: SportKlub/screenshot

Ime Modrić u nogometu nosi veliku težinu i mladi Tai Luka to itekako zna. Nogometaš slovenskog Aluminija zabio je gol izravno s centra terena u juniorskoj ligi, a ubrzo je stigao i poziv u slovensku U-18 reprezentaciju

Admiral

Tai Luka Modrić (18) nije samo imenjak kapetana hrvatske nogometne reprezentacije, pokazao je da zna itekako igrati. Mladi nogometaš slovenskog Aluminija zabio je gol izravno s početnog udarca s centra terena protiv Celja u juniorskoj ligi, a njegova momčad na kraju je ipak izgubila 2-1. U 32. minuti Celje je poveo, ali već u sljedećoj je mladi Modrić šokirao pogotkom. Modrić je loptu, umjesto dodavanja suigraču s centra, poslao ravno u mrežu i prevario golmana. 
Video gola pogledajte ovdje.

17
Foto: SofiaacMilan/Instagram

Ovo nije jedina dobra vijest za mladog Modrića. Nogometni savez Slovenije oživio je U-18 reprezentaciju kao most prema U-19 momčadi, a novi izbornik Goran Cvijanović (39), bivši slovenski reprezentativac i igrač Rijeke, uvrstio ga je na prvi popis igrača. Tai Luka Modrić tako je prvi put dobio poziv u nacionalnu vrstu.

Ove sezone u juniorskoj ligi postigao je tri gola, a ovaj s centra zasigurno je najspektakularniji.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Tko je Rakitićeva Raquel? 'Teže je bilo osvojiti Ligu prvaka nego nju. Nisam znao reći ništa'
LIJEPA ANDALUŽANKA

FOTO Tko je Rakitićeva Raquel? 'Teže je bilo osvojiti Ligu prvaka nego nju. Nisam znao reći ništa'

Tehnički direktor Hajduka i legenda "vatrenih" Ivan Rakitić slavi 38. rođendan, 13 godina je u braku s Raquel Mauri, s kojom je dobio dvije kćeri. Mjesecima ga je odbijala kad je došao u Sevillu
Uprava Hajduka je odlučila! Evo što će biti s trenerom Garcijom
TEŠKI DANI ZA ŠPANJOLCA

Uprava Hajduka je odlučila! Evo što će biti s trenerom Garcijom

Trener Hajduka Gonzalo Garcia ostaje na klupi unatoč ispadanju iz Kupa i porazu od Dinama u prvenstvu. Urugvajac ima podršku uprave, a predsjednik Bilić potvrdio je njegov ostanak do kraja sezone
Dalić nedavno: 'Moramo naći napadača'. Sad je izostavio s popisa dvojac s čak 49 golova
ANKETA: JE LI U PRAVU?

Dalić nedavno: 'Moramo naći napadača'. Sad je izostavio s popisa dvojac s čak 49 golova

Dion Drena Beljo i Franko Kovačević, koji ove sezone igraju u formi života, dobili su tek pretpoziv za američki turnir na kojem ćemo krajem ožujka igrati protiv Kolumbije i Brazila

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026