ČUDO IZ ŠPANJOLSKE

VIDEO Modrić dobio nasljednika u Realu?! Pogledajte kako igra

Foto: screenshot/X

- Kvaliteta daleko iznad prosjeka - opisuje španjolski AS dvanaestogodišnjeg dječaka koji je najbolji strijelac na turniru La Liga Futures gdje je zabio tri gola.

U sportu su neizbježne usporedbe mladih igrača koji tek počinju karijeru s legendama, a nogomet nije iznimka. Španjolski AS na turniru  La Liga Futures opisao je dječaka koji izgleda poput Luke Modrića (40), a čini se da je i povukao talent na hrvatskog veznjaka. 

"Broj 10, srednje duga plava kosa, kapetanska traka... i kvaliteta daleko iznad prosjeka" opisuje AS dječaka Huga Fernandeza (12). Isti broj na dresu koji je Modrić nosio dok je igrao u Realu, ali i izgled, upućuju na mnoge sličnosti s kapetanom hrvatske reprezentacije.

Mladi Fernandez najbolji je strijelac turnira, zabio je tri gola, a prošle godine u lipnju također je briljirao kada je zabio četiri gola na nacionalnoj razini tog turnira. Njegova kvaliteta često dolazi do izražaja, a zabijao je golove Villarrealu i Atletico Madridu

Još od prvih dodira s loptom, bilo je jasno da je Fernandez ima neosporivi talent. 

"Njegova sitna tjelesna građa i nisko težište čine ga vrlo učinkovitim u okretima. Njegova realizacija jedanaesterca protiv Atlética, u gornjem kutu terena s maksimalnim pritiskom derbija, samo nekoliko minuta prije kraja, služi kao pokazatelj njegove smirenosti u ključnim trenucima utakmice", napisali su španjolski mediji. 

