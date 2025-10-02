Obavijesti

BRZO SE UKLOPIO

VIDEO Modrić je već 'propričao' talijanski! Pogledajte reakciju koja je oduševila navijače

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: TikTok/Serie A

Hrvatski maestro odlično se snašao u Milanu i brzo se nametnuo kao glavni igrač 'rossonera'. Navijače je posebno oduševila reakcija nakon posljednjeg zvižduka u utakmici protiv Napolija

Luka Modrić (40) ponovno je u središtu pozornosti nakon što je Milan na San Siru svladao Napoli 2-1 u petom kolu Serie A. Hrvatski veznjak odigrao je važnu ulogu u pobjedi kojom je momčad Massimiliana Allegrija preuzela vrh ljestvice. Učinak na terenu i slavlje nakon utakmice donijeli su mu pohvale talijanskih medija, trenera i suigrača, a navijači su ga dodatno proslavili jednim posebnim trenutkom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Modrić glavna vijest talijanskih novina: 'On donosi pobjedničku kulturu poput Bobana i Kake' 01:02
Modrić glavna vijest talijanskih novina: 'On donosi pobjedničku kulturu poput Bobana i Kake' | Video: 24sata/Pixsell/Instagram

Na društvenim mrežama širi se snimka na kojoj Modrić žustro objašnjava svoju verziju sporne situacije sucu, koristeći tipičnu talijansku gestikulaciju, skupljene prste okrenute dlanom prema gore koje pomiče gore-dolje. Ta gesta u Italiji označava zbunjenost ili negodovanje, a Modrić ju je izveo toliko uvjerljivo da je Serie A na svojim službenim kanalima objavila kadar uz komentar: "Modrić already Italian" (Modrić je već Talijan).

@seriea #Modrić already Italian 🇮🇹🤌🏻 #SerieA #edit #italia #tiktokcalcio ♬ suono originale - SICILIANLANGUAGE

U derbiju su pobjedu Milanu donijeli Alexis Saelemaekers i Christian Pulišić, dok je Kevin De Bruyne smanjio za Napoli iz kaznenog udarca. Modrić je u crveno-crnom dresu upisao šesti nastup otkako je ljetos stigao iz Real Madrida kao slobodan igrač, a već ima jedan pogodak i jednu asistenciju.

