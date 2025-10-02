Hrvatski maestro odlično se snašao u Milanu i brzo se nametnuo kao glavni igrač 'rossonera'. Navijače je posebno oduševila reakcija nakon posljednjeg zvižduka u utakmici protiv Napolija
VIDEO Modrić je već 'propričao' talijanski! Pogledajte reakciju koja je oduševila navijače
Luka Modrić (40) ponovno je u središtu pozornosti nakon što je Milan na San Siru svladao Napoli 2-1 u petom kolu Serie A. Hrvatski veznjak odigrao je važnu ulogu u pobjedi kojom je momčad Massimiliana Allegrija preuzela vrh ljestvice. Učinak na terenu i slavlje nakon utakmice donijeli su mu pohvale talijanskih medija, trenera i suigrača, a navijači su ga dodatno proslavili jednim posebnim trenutkom.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Na društvenim mrežama širi se snimka na kojoj Modrić žustro objašnjava svoju verziju sporne situacije sucu, koristeći tipičnu talijansku gestikulaciju, skupljene prste okrenute dlanom prema gore koje pomiče gore-dolje. Ta gesta u Italiji označava zbunjenost ili negodovanje, a Modrić ju je izveo toliko uvjerljivo da je Serie A na svojim službenim kanalima objavila kadar uz komentar: "Modrić already Italian" (Modrić je već Talijan).
U derbiju su pobjedu Milanu donijeli Alexis Saelemaekers i Christian Pulišić, dok je Kevin De Bruyne smanjio za Napoli iz kaznenog udarca. Modrić je u crveno-crnom dresu upisao šesti nastup otkako je ljetos stigao iz Real Madrida kao slobodan igrač, a već ima jedan pogodak i jednu asistenciju.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+