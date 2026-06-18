VIDEO Modrić o penalu i VAR-u: 'Nekad gledaju svaku sitnicu! Ostvarit ćemo minimalan cilj'

Luka Modrić skrivio je penal u porazu Hrvatske od Engleske 4-2 u otvaranju SP-a u ranoj fazi utakmice, prvim u čak 716 utakmica, i izašao je najranije u 36. utakmici na velikim natjecanjima za "vatrene", u 58. minuti. Ta dva podatka govore da nije imao svoju večer u Dallasu.

- U prvom poluvremenu je utakmica bila dosta izjednačena. Primili smo jeftine golove, uspjeli smo se dvaput vratiti, i onda šteta u drugom poluvremenu. Krene utakmica, primimo gol i to nas je opet ubilo. Nismo imali snage treći put se vratiti - rekao je Luka.

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Pokretanje videa... VIDEO Luka Modrić nakon Engleske | Video: Tomislav Gabelić/24sata

- Penal? Nesmotren, malo sam ga dirao, jesam, ali je dovoljno da bude penal. Nisam ga vidio, nažalost, nesmotreno, ali idemo dalje. Što je, tu je. Dvaput smo se uspjeli vratiti, treći gol nas je ubio. Moramo okrenuti stranicu, imamo još dvije utakmice. Siguran sam da će to biti bolje i da ćemo ostvariti minimalan cilj ovdje.

- Ponavljanje penala? Kažu da je Livi izašao malo, nisam vidio snimku, ali nekad gledaju svaki detalj i sitnicu, nekad ne. Gledali su i vratili su da puca opet. Šteta, ali ne mogu komentirati kad nisam vidio, je li to baš bilo za vraćanje ili ne.

Hrvatska svejedno ne može biti zadovoljan igrom, no Luka vidi pozitivne stvari.

Može li Modrić i dalje biti u početnih 11? Da 78 glas/ova

Ne 126 glas/ova

- U prvom poluvremenu je bilo dobrih stvari, taj treći gol nas je ubio i onda se nismo znali vratiti iz rezultatskog minusa. Tu su stvorili dosta šansi, pogotovo iz prekida, gdje smo dosta patili. Imamo šest dana da to popravimo i siguran sam da hoćemo, da će to biti puno bolje.

Perišić: Idemo do drugog mjesta

S njim se složio i Ivan Perišić.

- Bilo je dobrih stvari, ali jeftine greške su nas koštale prvog mjesta. Idemo u ove dvije utakmice do drugog mjesta, vidjeti gdje smo griješili. Ali bilo je dobrih stvari. Na turnirima je bitno zabiti prvi gol i to je druga utakmica. U drugoj i trećoj utakmici idemo prvi zabiti i onda ćemo, nadam se, kontrolirati utakmicu.