VIDEO Modrić otkrio svojih top 5 najboljih igrača svih vremena: Nema ni Messija, ali ni Ronalda

Luka Modrić jedan je od najboljih igrača u povijesti hrvatskog nogometa, a kapetan reprezentacije i dalje briljira po terenu u četvrtom desetljeću života.

Ovog ljeta potpisao je za Milan gdje je jedan od ključnih igrača, a kvalitetu igre pokazuje iz utakmice u utakmicu. Jedan je od najboljih veznjaka na svijetu, a iako je prema mnogima upravo Modrić jedan od najboljih nogometaša u povijesti, Hrvat je otkrio njegovih top 5 igrača svih vremena.

U podcastu poznatog voditelja pod nadimkom Delantero09 dao je odgovor na pitanje tko su najboljih pet igrača svih vremena. Zanimljivo, na popisu se nisu našli ni Cristiano Ronaldo ni Lionel Messi, ali je naveo jednog Hrvata.

Hrvatski maestro izabrao je Diega Maradonu (60) , Francesca Tottija (49), Ronalda Nazaria (60), Zvonimira Bobana (57) i Zinédinea Zidana (53).

Dodao je kako mu je Boban idol i da je zbog njega došao igrati za "rossonere" i tako si je ispunio dječačke snove.