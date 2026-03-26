JEDAN OD KAPETANA

VIDEO Modrić smirio momčad Reala u finalu Lige prvaka 24'. Pogledajte snimke iz svlačionice

Piše Petar Božičević,
VIDEO Modrić smirio momčad Reala u finalu Lige prvaka 24'. Pogledajte snimke iz svlačionice
Foto: screenshot/reddit

Madriđani su u drugom poluvremenu finala protiv Borussije zaigrali znatno bolje i golovima Carvajala i Viniciusa Juniora osvojili 15. trofej Lige prvaka. Modriću je to bio šesti trofej u tom natjecanju u karijeri

Real Madrid je daleko najuspješniji europski klub kad su u pitanju trofeji Lige prvaka. "Kraljevski klub" rekordnih je 15 puta osvajao naslov europskog prvaka, a posljednji put 2024. protiv Borussije Dortmund. Sada su u javnost procurile snimke iz svlačionice.

[El Chiringuito TV] Newly released footage of Carlo Ancelotti's Real Madrid at half-time in the UEFA Champions League final. They were drawing 0-0 against Dortmund (translation in body text).
by u/Sparky-moon in soccer

Real je u prvom poluvremenu bio lošija momčad od Borussije, koja je promašila nekoliko izglednih šansi za gol, ali su Realovi igrači zadržali mirnoću uoči drugog poluvremena. Jedan od tadašnjih kapetana je bio i Luka Modrić, koji je smirio momčad na poluvremenu.

- Ostanimo mirni do kraja. Ne može se ovo dobiti lako. Mora se patiti, čovječe. Ajmo! - rekao je Hrvat u svlačionici Reala. 

Podsjetimo, Madriđani su u drugom poluvremenu zaigrali znatno bolje i golovima Carvajala i Viniciusa Juniora osvojili 15. trofej Lige prvaka. Modriću je to bio šesti trofej u tom natjecanju u karijeri. 

